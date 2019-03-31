Не учли 6%: социолог оценил экзит-полы в Украине

На данные экзит-полов на выборах президента Украины может повлиять 6% голосующих, которые не охватываются социологами.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL заявил генеральный директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто, который сказал, что обычно окончательные данные результатов голосования на выборах президента Украины в соответствии с Национальным экзит-полом разнятся не более чем в 2-2,5%.

"Теоретически на выборах 2019 отличие будет в рамках 2%. Но дело в том, что есть несколько категорий людей, которые не включены в исследование: зарубежные участки, больницы, тюрьмы, армейские участки, голосование на дому", – объясняет социолог.

В случае, если эти люди будут в основном голосовать за одного кандидата, он сможет уйти в отрыв.

"Хотя эти 6% людей, которых мы не покрываем, теоретически могут изменить ситуацию, но это крайне маловероятно. По крайней мере в предыдущие годы не было такого, чтобы они сильно влияли на результаты. Обычно наши результаты больше, чем на 2% не отличались", – отметил Паниотто.

Также социолог не предвидит никаких значительных изменений в голосовании во втором туре выборов.

Петр Порошенко и Владимир Зеленский

"У президента будут большие проблемы во втором туре, потому что этот большой разрыв был все время по нашим опросам. Конечно, все может поменяться, например, часть людей, которая голосовала, как сейчас говорят "по-приколу", могут увидеть, что Зеленский реально станет президентом и это может их испугать", – сказал он.

Что касается вероятности начала третьего майдана в Украине, то тут Паниотто объясняет, что социологам трудно это прогнозировать, и все будет зависеть от внешних факторов.

"У нас есть вопрос, который мы время от времени вставляем: "Если ваши права будут нарушены, готовы ли вы протестовать?". А дальше формы протеста: от мирных до радикальных. Сейчас по нашим опросам ситуация довольно благополучная, но если произойдет какое-то событие, которое возмутит большое количество людей, особенно киевлян, тогда возможно. Но сейчас этого не видно", – заверил социолог.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине закончились выборы президента, и после закрытия избирательных участков Национальный экзит-пол, СМИ и социологические институты обнародовали предварительные итоги.

Так, Национальный экзит-пол назвал первых трех кандидатов, которые лидируют в голосовании. По состоянию на 18:00 31 марта в тройку фаворитов украинцев вошли:

Владимир Зеленский — 30,4%;

Петр Порошенко — 17,8%;

Юлия Тимошенко — 14,2%.

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