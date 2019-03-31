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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

Не врахували 6%: соціолог оцінив екзит-поли в Україні

8.6тЧитати матеріал російською

На дані екзит-полів на виборах президента України може вплинути 6% голосуючих, які не охоплюються соціологами.

Про це в коментарі OBOZREVATEL заявив генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто, який сказав, що зазвичай остаточні дані результатів голосування на виборах президента України відповідно до Національного екзит-пола різняться не більше ніж на 2-2,5%.

"Теоретично на виборах 2019 різниця буде в рамках 2%. Але справа в тому, що є кілька категорій людей, які не включені в дослідження: закордонні дільниці, лікарні, в'язниці, армійські ділянки, голосування на дому", – пояснює соціолог.

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У разі, якщо ці люди будуть переважно голосувати за одного кандидата, він зможе піти у відрив.

"Хоча ці 6% людей, яких ми не покриваємо, теоретично можуть змінити ситуацію, але це вкрай малоймовірно. Принаймні в попередні роки не було такого, щоб вони сильно впливали на результати. Зазвичай наші результати більше, ніж на 2% не відрізнялися", – зазначив Паніотто.

Також соціолог не передбачає ніяких значних змін в голосуванні в другому турі виборів.

Петро Порошенко та Володимир Зеленський

Петро Порошенко та Володимир Зеленський

"У президента будуть великі проблеми в другому турі, бо цей великий розрив був весь час за нашими опитуваннями. Звичайно, все може помінятися, наприклад, частина людей, яка голосувала, як зараз кажуть "по-приколу", можуть побачити, що Зеленський реально стане президентом і це може їх налякати", – сказав він.

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Що стосується ймовірності початку третього майдану в Україні, то тут Паніотто пояснює, що соціологам важко це прогнозувати, і все буде залежати від зовнішніх факторів.

"У нас є питання, який ми час від часу вставляємо: "Якщо ваші права будуть порушені, чи готові ви протестувати?". А далі форми протесту: від мирних до радикальних. Зараз за нашими опитуваннями ситуація досить благополучна, але якщо станеться якась подія, яка обурить велику кількість людей, особливо киян, тоді можливо. Але зараз цього не видно", – запевнив соціолог.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні закінчилися вибори президента, і після закриття виборчих дільниць Національний екзит-пол, ЗМІ та соціологічні інститути оприлюднили попередні підсумки.

Так, Національний екзит-пол назвав перших трьох кандидатів, які лідирують у голосуванні. Станом на 18:00 31 березня в трійку фаворитів українців увійшли:

  • Володимир Зеленський - 30,4%;

  • Петро Порошенко - 17,8%;

  • Юлія Тимошенко - 14,2%.

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Тема
Ексклюзив
Місце
Україна
Тег
Выборы 2019
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Все знают что такое национальный экзит пол?Это госудаpственная стpуктуpа финансиpуемая и существующая на сpедства госудаpства.А сpедства от госудаpства выделяет пpезидент.там веpить некому.
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