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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

Насіров подав до ЦВК документи для участі у виборах президента

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Глава Державної фіскальної служби Роман Насіров подав документи в Центральну виборчу комісію для реєстрації його кандидатом у президенти України.

Він подав документи 16 січня близько 16:45 та виступив як самовисуванець.

Протягом 5 днів ЦВК має зареєструвати його або відмовити.

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Насіров подав до ЦВК документи для участі у виборах президента
Насіров подав до ЦВК документи для участі у виборах президента

"Одне з найважливіших рішень у моєму житті. Переконаний, наша країна зараз переживає складний і дуже важливий період. Сьогодні нам потрібно працювати ще більше, пропонувати свої ідеї, знання, сили і можливості. Зробити максимум, щоб Україна ставала сильнішою день у день", — написав Насіров на своїй сторінці в Facebook.

"Упевнений, що нашій державі потрібен гідний та відповідальний президент, який разом зі своєю командою забезпечить реальний розвиток української економіки, що стане основою добробуту кожної української родини та запорукою впевненого майбутнього", — додав він.

Насіров подав до ЦВК документи для участі у виборах президента
Насіров подав до ЦВК документи для участі у виборах президента

facebook.com/rmnukr

Таким чином, Насіров став 14-ю особою, що має намір балотуватися на пост глави держави.

Як писав OBOZREVATEL, в українців, які проживають у Росії, буде два способи проголосувати на виборах президента України. Обидва варіанти передбачають виїзд із території РФ.

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Особа
Роман Насіров
Місце
Україна
Теги
політикаДержавна фіскальна служба України
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