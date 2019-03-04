Порошенка у другому турі перемагають і Зеленський, і Тимошенко

Чинний президент Петро Порошенко у другому турі програє обом своїм опонентам — і Володимиру Зеленському, і Юлії Тимошенко.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" у лютому.

Так, при моделюванні другого туру президентських виборів Порошенко програє Тимошенко з результатом 24% проти 31%, а Володимиру Зеленському — з результатом 24% проти 42%.

Порошенко, Тимошенко, Зеленський

При цьому Зеленський і Тимошенко мають найвищий потенціал електорального зростання (так званий "другий вибір") — їх готові підтримати по 7% виборців, за умови, якщо їхні лідери не братимуть участі у виборах. У Порошенка та Гриценка — по 4%.

Опитування проведене Соціологічною групою "Рейтинг". Аудиторія: населення України від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіоном і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Особисте формалізоване інтерв'ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2%. Терміни проведення дослідження: 19-28 лютого 2019 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, згідно з даними опитування Центру "Соціальний моніторинг" та Українського інституту соціальних досліджень імені Яременка, лідерами передвиборчих рейтингів також є Зеленський, Тимошенко і Порошенко.

Так, за Зеленського у першому турі президентських виборів готові проголосувати 21,6% українців серед тих, хто має намір прийти на вибори, за Тимошенко — 14,9%, а за Порошенка — 14,4%.

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