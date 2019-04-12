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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

Порошенко відмовився коментувати перепалку із Зеленським

1.8тЧитати матеріал російською

Президент Петро Порошенко не став коментувати телефонну розмову зі своїм опонентом на президентських виборах шоуменом Володимиром Зеленським.

На спільній зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель у Берліні він заявив, що всі, хто слухав його "телефонні дебати", зробили висновки.

"Ви дійсно вважаєте, що я повинен це коментувати? Впевнений у тому, що ті, хто дивився цю передачу, самі все бачили і самі здатні зробити висновки. Я переконаний, що вони їх зробили і дали відповідну оцінку", — сказав президент.

Так Порошенко відповів на запитання, чи може людина, яка не здатна дослухати до кінця, брати участь у переговорах на міжнародній арені.

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Петро Порошенко та Володимир Зеленський

Петро Порошенко та Володимир Зеленський

Президент також назвав Зеленського "несистемним політиком".

Як повідомляв OBOZREVATEL, спікер виборчого штабу Володимира Зеленського Дмитро Разумков виправдався за перепалку політика з президентом України Петром Порошенком в ефірі програми "Право на владу".

Він списав все на зайву емоційність Зеленського і стрес через велику кількість бруду на його адресу.

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Особи
Петро ПорошенкоВолодимир Зеленський
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Morjakov Alex
Morjakov Alex
Зассал Порошенко комментировать,ой зассал Петро Алексеич,понимает,что каждый высер их его о рта,топит его больше и больше)))
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Филянов Андрей
Филянов Андрей
Порошенко знал, что Зеленский улетает во Францию и спровоцировал его специально. Разговаривать с ним Зеленский не хочет. Вот и вся причина.
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