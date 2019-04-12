Порошенко відмовився коментувати перепалку із Зеленським

Президент Петро Порошенко не став коментувати телефонну розмову зі своїм опонентом на президентських виборах шоуменом Володимиром Зеленським.

На спільній зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель у Берліні він заявив, що всі, хто слухав його "телефонні дебати", зробили висновки.

"Ви дійсно вважаєте, що я повинен це коментувати? Впевнений у тому, що ті, хто дивився цю передачу, самі все бачили і самі здатні зробити висновки. Я переконаний, що вони їх зробили і дали відповідну оцінку", — сказав президент.

Так Порошенко відповів на запитання, чи може людина, яка не здатна дослухати до кінця, брати участь у переговорах на міжнародній арені.

Петро Порошенко та Володимир Зеленський

Президент також назвав Зеленського "несистемним політиком".

Як повідомляв OBOZREVATEL, спікер виборчого штабу Володимира Зеленського Дмитро Разумков виправдався за перепалку політика з президентом України Петром Порошенком в ефірі програми "Право на владу".

Він списав все на зайву емоційність Зеленського і стрес через велику кількість бруду на його адресу.

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