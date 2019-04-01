"Плювок в пику пропаганди": МЗС РФ зацькували за безглуздий гумор про вибори в Україні

У Міністерстві закордонних справ Росії їдко відреагували на підсумки першого туру виборів президента в Україні, чим наразилися на критику в мережі.

Замість офіційного коментаря зовнішньополітичне відомство країни-агресора розмістило на своїй сторінці у Facebook безглуздий ролик з прогнозом погоди в Україні і підписом "Загалом, все ясно" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Свій жарт в МЗС РФ пояснили тим, що змушені оцінювати ситуацію в Україні за допомогою засобів об'єктивного контролю. Адже російських спостерігачів на вибори туди не пустили.

Однак підписники сторінки МЗС РФ не оцінили низькопробного гумору його посадових осіб і атакували їх гнівними коментарями.

Марія Захарова "Радіо Свобода"

"Розсудливі росіяни заздрять білою заздрістю Україні, де люди мають право на вибір", "Вибори в Україні — плювок в пику російській пропаганді", "Росія влаштувала і продовжує криваву агресію в Україні і ще ображається, чому її агентів і провокаторів не допустили спостерігачами українських виборів. Ось вже чия б корова мукала", "На тему "Як систематично обс*ратися у відносинах з Україною і робити вигляд, що все під контролем", — із сарказмом помітили в коментарях.

"Схоже на реакцію Чикатила на відмову в участі в розслідуванні серійних вбивств!", "Машо, скоро ваш час скінчиться", "Яке міністерство, такий і прогноз", — продовжують жартувати користувачі під постом, яким поділилася речник МЗС РФ Марія Захарова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, прес-секретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Кремль не буде нікого вітати з виходом у другий тур президентських виборів в Україні. Крім того, він підкреслив, що сподівається на перемогу "партії миру".

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