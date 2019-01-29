Один из предполагаемых кандидатов на пост президента Украины отказался от выборов

Народный депутат Украины Сергей Рудик отказался принимать участие в президентских выборах, несмотря на то, что его кандидатуру выдвинула партия Зеленых Украины.

Видеообращение с объяснением своей позиции он опубликовал на официальной странице в Facebook. "Для меня большая честь быть поддержанным такой авторитетной политической партией, чья идеология сегодня завоевывает большинство в странах западной Европы. И возможно при определенных обстоятельствах я бы принял это предложение, но не сейчас", – заявил депутат.

Рудик объяснил, что нынешняя избирательная кампания превратилась в парад тщеславия: соревнования “чья шутка остроумнее”, “чье обещание более нереалистично”.

Сергей Рудик Скриншот с видео

"Я уже не говорю о спекуляции на тему войны и защиты национальных интересов нашей страны, которые сделали невозможным участие в ней на сегодняшний день. Поэтому мы с командой партии Зеленых Украины приняли для себя решение: отказаться от участия в президентской гонке 2019, сосредоточив свое внимание на следующих парламентских выборах", – подчеркнул политик.

Также он призвал всех кандидатов в президенты Украины и политические партии: отказаться от лозунгов и тезисов, которые ведут к фактическому расколу страны; прекратить политические спекуляции на тему национальной безопасности и обороны; не допустить российского сценария растяжения голосов и избрание фактически случайного, а реально – подконтрольного России кандидата.

"Государственные интересы должны быть выше личных политических амбиций", – заявил Рудик.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее лидер музыкальной группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук заявил, что не будет баллотироваться на президентских выборах в 2019 году.

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