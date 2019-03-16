МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 1 000 грн от сети парфюмерных магазинов Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги
Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

"Нужно менять все!" Насиров предложил радикально реформировать Украину

Читать материал на украинском

В Украине нужно провести ряд радикальных реформ, чтобы изменить ситуацию в государстве.

Такое мнение высказал глава Государственной фискальной службы, кандидат в президенты Украины Роман Насиров в программе "В гостях у Гордона" (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Страну нужно обязательно менять, нужно менять все, начиная с Конституции и государственного режима комплексного", - сказал он.

Роман Насиров

Роман Насиров

"Нужна экономическая реформа, налоговая реформа. Нужно реформировать правоохранительную систему и судебную систему, которая находится в прострации", - добавил Насиров.

Также он подчеркнул, что президентскую кампанию он финансирует исключительно сам.

Новости
Это не реформа: Насиров прокомментировал разделение ГФС на две службы

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава ГФС Роман Насиров рассказал, какие меры должно предпринять правительство, чтобы обеспечить настоящую евроинтеграцию Украины.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Персона
Роман Насиров
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
5
5
Смешно
0
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения