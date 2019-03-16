"Нужно менять все!" Насиров предложил радикально реформировать Украину

В Украине нужно провести ряд радикальных реформ, чтобы изменить ситуацию в государстве.

Такое мнение высказал глава Государственной фискальной службы, кандидат в президенты Украины Роман Насиров в программе "В гостях у Гордона" (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Страну нужно обязательно менять, нужно менять все, начиная с Конституции и государственного режима комплексного", - сказал он.

Роман Насиров

"Нужна экономическая реформа, налоговая реформа. Нужно реформировать правоохранительную систему и судебную систему, которая находится в прострации", - добавил Насиров.

Также он подчеркнул, что президентскую кампанию он финансирует исключительно сам.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава ГФС Роман Насиров рассказал, какие меры должно предпринять правительство, чтобы обеспечить настоящую евроинтеграцию Украины.

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