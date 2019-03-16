"Потрібно міняти все!" Насіров запропонував радикально реформувати Україну

В Україні потрібно провести низку радикальних реформ, щоб змінити ситуацію в державі.

Таку думку висловив глава Державної фіскальної служби, кандидат в президенти України Роман Насіров в програмі "В гостях у Гордона" (щоб подивитися відео, проскролльте до кінця сторінки).

"Країну треба обов'язково змінювати, потрібно змінювати все, починаючи з Конституції і державного режиму комплексного", - сказав він.

Роман Насіров

"Потрібна економічна реформа, податкова реформа. Потрібно реформувати правоохоронну систему і судову систему, яка знаходиться в прострації", - додав Насіров.

Також він підкреслив, що президентську кампанію він фінансує виключно сам.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава ДФС Роман Насіров розповів, які заходи має вжити уряд, щоб забезпечити справжню євроінтеграцію України.

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