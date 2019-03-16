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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

"Потрібно міняти все!" Насіров запропонував радикально реформувати Україну

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В Україні потрібно провести низку радикальних реформ, щоб змінити ситуацію в державі.

Таку думку висловив глава Державної фіскальної служби, кандидат в президенти України Роман Насіров в програмі "В гостях у Гордона" (щоб подивитися відео, проскролльте до кінця сторінки).

"Країну треба обов'язково змінювати, потрібно змінювати все, починаючи з Конституції і державного режиму комплексного", - сказав він.

Роман Насіров

Роман Насіров

"Потрібна економічна реформа, податкова реформа. Потрібно реформувати правоохоронну систему і судову систему, яка знаходиться в прострації", - додав Насіров.

Також він підкреслив, що президентську кампанію він фінансує виключно сам.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава ДФС Роман Насіров розповів, які заходи має вжити уряд, щоб забезпечити справжню євроінтеграцію України.

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Особа
Роман Насіров
Місце
Україна
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