"Никого пророссийского!" На росТВ признали проигрыш Кремля на выборах в Украине

Российский режиссер, генеральный директор концерна "Мосфильм" Карен Шахназаров выразил разочарование тем, что на выборах в Украине нет ни одного по-настоящему пророссийского кандидата.

Ярый сторонник путинского режима выразил уверенность в том, что даже те политики, которых Кремль воспринимает как своих союзников, на самом деле не отказались бы от прозападного курса. Бурными возмущениями по этому поводу Шахназаров поделился в эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Я, к сожалению, здесь действительно не увидел никого пророссийского. Даже господин Бойко, который вызывает у меня искреннее уважение, никакой не пророссийский кандидат. Это, на самом деле, для России — вариант второго Кучмы", — сказал он.

Карен Шахназаров АиФ

"Когда будут идти на Запад, будут все делать туда, но при этом так сделают, что Россия будет еще спонсировать все это, снизив цены на нефть, будет риторика, что мы там это, мы там то. А при этом все будет то же самое, это гораздо более хитроумно. К сожалению, нет пророссийских сил сегодня в Украине", — с возмущением добавил режиссер-фанат Путина.

На спич Шахназарова отреагировал украинский политтехнолог Алексей Голобуцкий. Он с сарказмом напомнил о восторженных отзывах пропагандистов после скандального визита Юрия Бойко и Виктора Медведчука в Москву накануне выборов.

"Что-то российские пропагандисты совсем запутались. Кто в Кремль, кто по дрова: в смысле, то рассказывают о вечной дружбе, а уже через неделю "никакой он не пророссийский", — написал он на своем Telegram-канале.

Выборы в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский журналист Роман Цимбалюк уверен, что русскоговорящие регионы Украины при голосовании за нового президента не ориентировались на его пророссийскость. Ведь даже эти области сейчас крайне враждебно относятся к стране-агрессору.

Ранее он заявил, что ни один из пророссийских кандидатов на президентских выборах в Украине не имеет шансов на победу. Ведь 11 тысяч жертв, принесенных их страной-покровителем, не прошли для народа бесследно.

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