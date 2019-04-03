"Нікого проросійського!" На росТБ визнали програш Кремля на виборах в Україні

Російський режисер, генеральний директор концерну "Мосфільм" Карен Шахназаров висловив розчарування тим, що на виборах в Україні немає жодного по-справжньому проросійського кандидата.

Затятий прихильник путінського режиму висловив упевненість у тому, що навіть ті політики, яких Кремль сприймає як своїх союзників, насправді не відмовилися б від прозахідного курсу. Бурхливими обуреннями з цього приводу Шахназаров поділився в ефірі пропагандистської програми "Вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Я, на жаль, тут дійсно не побачив нікого проросійського. Навіть пан Бойко, який викликає у мене щиру повагу, ніякий не проросійський кандидат. Це, насправді, для Росії — варіант другого Кучми", — сказав він.

Карен Шахназаров АіФ

"Коли будуть іти на Захід, будуть все робити туди, але при цьому так зроблять, що Росія буде ще спонсувати все це, знизивши ціни на нафту, буде риторика, що ми там це, ми там щось. А при цьому все буде те ж саме, це набагато більш хитромудро. На жаль, немає проросійських сил сьогодні в Україні", — з обуренням додав режисер-фанат Путіна.

На спіч Шахназарова відреагував український політтехнолог Олексій Голобуцький. Він із сарказмом нагадав про захоплені відгуки пропагандистів після скандального візиту Юрія Бойка і Віктора Медведчука до Москви напередодні виборів.

"Щось російські пропагандисти зовсім заплуталися. Хто в Кремль, хто по дрова: в сенсі, то розповідають про вічну дружбу, а вже за тиждень "ніякий він не проросійський", — написав він на своєму Telegram-каналі.

Вибори в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, український журналіст Роман Цимбалюк упевнений, що російськомовні регіони України при голосуванні за нового президента не орієнтувалися на його проросійськість. Адже навіть ці області зараз вкрай вороже ставляться до країни-агресора.

Раніше він заявив, що жоден із проросійських кандидатів на президентських виборах в Україні не має шансів на перемогу. Адже 11 тисяч жертв, принесених їхньою країною-покровителем, не пройшли для народу безслідно.

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