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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

"Не було б ні анексії, ні війни": у Зеленського назвали фатальну помилку України

31.2тЧитати матеріал російською

Україна стала жертвою російської агресії і втратила контроль над Кримом і Донбасом через те, що занадто пізно взяла курс на євроінтеграцію.

Таку думку під час форуму в Києві "Люди важливі" висловив Дмитро Разумков, спікер штабу кандидата в президенти Володимира Зеленського. За його словами, Україні вкрай необхідний вступ до НАТО.

"Насправді цивілізаційний вибір країни був зроблений давно. Він був підтверджений в 14-му році, він був підтверджений загибеллю людей на Майдані під час Революції Гідності. Він підтверджується тим, що українська армія відстоює наш суверенітет на Сході країни. Але це ще важкий шлях, який нам доведеться пройти. Якщо ми говоримо про інтеграцію до Північноатлантичного альянсу - так, це дійсно важливо і іншої альтернативи руху України в цьому напрямку немає", - сказав Разумков.

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"Як показала історія, якби ми це зрозуміли раніше, можливо сьогодні не було тих катастрофічних наслідків, з якими зіткнулася наша держава. Не було б анексованого Криму, не було б війни на Сході", - заявив він.

Дмитро Разумков

Дмитро Разумков

"Апостроф"

Раніше глава штабу Зеленського дав OBOZREVATEL відверте інтерв'ю, в якому розповів про дебати, Порошенка, а також про повернення Донбасу.

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Тема
євроінтеграція
Особи
Дмитро РазумковВолодимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
НАТО
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Иванович Юрий
Иванович Юрий
Вроде и фамилия Разумков, но кацап, а это на сегодняшний день - диагноз.
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К Денис
К Денис
Иванович Юрий, диагноз это свинорожие саложоры) не путай ублюдок
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Кунецкая Раїса
Кунецкая Раїса
И де этот Разумков был раньше? Не надоумил нас сирых...
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Zavgorodniy Alexander
Zavgorodniy Alexander
идеолог фюрера
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