Насіров розповів, хто повинен був бути на місці Зеленського

Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник міг зайняти місце кандидата в президенти України Володимира Зеленського.

Таку думку висловив глава Державної фіскальної служби, кандидат в президенти Роман Насіров в програмі "В гостях у Гордона" (щоб подивитися відео, проскролльте до кінця сторінки).

"Артема Ситника планували як кандидата в президенти. І в частині плану я з альтернативними баченнями і потенціалом міг перешкодити", - сказав він.

Роман Насіров

"Зірвався план Ситника рухати в президенти тільки через те, що він загруз у всіх провалах, у своїй ситуації з квартирами, ділянками в Криму. А план був такий ... Ситник – найбільший герой і борець з корупцією, отримує велику популярність. Тобто він міг бути зараз на місці Зеленського ", - додав Насіров.

При цьому він не уточнив, чий саме це план і не назвав імен.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Насіров запропонував радикально реформувати Україну, щоб змінити ситуацію в державі.

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