''Любой президент нелегитимный!'' В России придумали, как насолить Украине на выборах

Депутат нелегитимной Государственной думы России Константин Затулин заявил, что Россия может не признать новоизбранного президента Украины из-за решения не открывать выборные участки в стране-агрессоре.

Он назвал это симметричным ответом на позицию Украины, согласно которой Госдума считается нелегитимной из-за депутатов от аннексированного Крыма. Наглым планом Затулин поделился в эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Константин Затулин zatulin.ru

"Каждый раз, когда меня цитируют украинские СМИ, обязательно пишут "депутат нелегитимной Госдумы России". На каком основании? На том основании, что у нас в Думе есть депутаты от Крыма. Так вот после того, как власть Украины отказала миллионам украинцев, находящихся в России, участвовать в голосовании, мы можем спокойно говорить: любой избранный президент Украины — нелегитимный президент. Потому что миллионы избирателей, граждан Украины не принимали в этом никакого участия", — озвучил свой ультиматум российский депутат.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Затулин заявил, что Россию устроила бы только такая новая власть Украины, которая превратила бы ее в федерацию. Вместе с тем, он признал, что такое развитие событий, о котором мечтает Кремль, маловероятно.

Журналист Роман Цимбалюк уверен, что Россия рассчитывает на то, что сможет делегитимизировать избирательный процесс в Украине, списав все на якобы массовые фальсификации.

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