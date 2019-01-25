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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

''Любой президент нелегитимный!'' В России придумали, как насолить Украине на выборах

3.2тЧитать материал на украинском

Депутат нелегитимной Государственной думы России Константин Затулин заявил, что Россия может не признать новоизбранного президента Украины из-за решения не открывать выборные участки в стране-агрессоре.

Он назвал это симметричным ответом на позицию Украины, согласно которой Госдума считается нелегитимной из-за депутатов от аннексированного Крыма. Наглым планом Затулин поделился в эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Константин Затулин

Константин Затулин

zatulin.ru

"Каждый раз, когда меня цитируют украинские СМИ, обязательно пишут "депутат нелегитимной Госдумы России". На каком основании? На том основании, что у нас в Думе есть депутаты от Крыма. Так вот после того, как власть Украины отказала миллионам украинцев, находящихся в России, участвовать в голосовании, мы можем спокойно говорить: любой избранный президент Украины нелегитимный президент. Потому что миллионы избирателей, граждан Украины не принимали в этом никакого участия", — озвучил свой ультиматум российский депутат.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Затулин заявил, что Россию устроила бы только такая новая власть Украины, которая превратила бы ее в федерацию. Вместе с тем, он признал, что такое развитие событий, о котором мечтает Кремль, маловероятно.

Журналист Роман Цимбалюк уверен, что Россия рассчитывает на то, что сможет делегитимизировать избирательный процесс в Украине, списав все на якобы массовые фальсификации.

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Тема
российская пропаганда
Место
Россия
Тег
Государственная Дума России
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Podkowa Dmytro
Podkowa Dmytro
Дебилу затулину не доходит, что заявлять они могут всё что угодно, причем прямо сейчас, толку от этого все равно никакого не будет.
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Петров Игорь
Петров Игорь
..эти представители кацапо-фауны от нас я смотрю не отстанут никогда ...разве что грузом 200.
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Lyakhov Yuri
Lyakhov Yuri
Задолбал этот Залупин...
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