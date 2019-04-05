"Хороший" украинский не нужен: в ЦИК уточнили требования к кандидатам в президенты

Закон "О выборах президента Украины" не требует от кандидатов на пост главы государства "хорошего" уровня владения украинским языком.

Такое заявление в ходе брифинга в пятницу, 5 марта, сделал заместитель главы ЦИК Украины Евгений Радченко. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Законом не предусмотрено, что кандидат "хорошо" владеет украинским языком. Конституция предусматривает обязательное владение", – уточнил он.

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По словам Радченко, украинское законодательство не предусматривает никаких экзаменов или других процедур и анализов для определения, владеет ли участник избирательной гонки украинским "хорошо" или "должным образом".

При этом, замглавы ЦИК также отметил, что документы для регистрации, которые подаются кандидатом на выборы, должны быть составлены именно на украинском, на что комиссия также обращала внимание.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее экс-нардеп от "Свободы" Ирина Фарион разгромила кандидата в президенты Владимира Зеленского за использование русского языка в видеообращении к избирателям.

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