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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

"Гарна" українська не потрібна: в ЦВК уточнили вимоги до кандидатів у президенти

2.4тЧитати матеріал російською

Закон "Про вибори президента України" не вимагає від кандидатів на пост глави держави "гарного" рівня володіння українською мовою.

Таку заяву в ході брифінгу в п'ятницю, 5 березня, зробив заступник голови ЦВК України Євген Радченко. (Щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Законом не передбачено, що кандидат "добре" володіє українською мовою. Конституція передбачає обов'язкове володіння", – уточнив він.

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ЦВК

ЦВК

112.ua

За словами Радченка, українське законодавство не передбачає ніяких іспитів або інших процедур і аналізів для визначення, чи володіє учасник виборчих перегонів українською "добре" або "належним чином".

При цьому, заступник голови ЦВК також зазначив, що документи для реєстрації, які подаються кандидатом на вибори, повинні бути укладені саме українською, на що комісія також звертала увагу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше екс-нардеп від "Свободи" Ірина Фаріон розгромила кандидата в президенти Володимира Зеленського за використання російської мови в відеозверненні до виборців.

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Особа
Євген Радченко
Місце
Україна
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Макарский Александр
Макарский Александр
Пусть,кроме кала-мочи,экзамен на знание быдло-мовы здают
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Борисс Робот
Борисс Робот
Макарский Александр, быдло-мова это руцкий язык... и зачем им это...??? тебе кстати тоже не мешало бы сдать анализ... на бешенство... уж больно ты в последнее время стал часто истерить...
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