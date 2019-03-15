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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

Гриценко розповів, як зупинив обвальне скорочення армії

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Кандидат у президенти України, лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко дав відповідь критикам, які звинувачують його у розвалі української армії під час перебування на посаді міністра оборони.

В ефірі ObozTV кандидат у президенти заявив, що, будучи міністром, йому вдалося зупинити масові скорочення і зберегти боєздатність ЗСУ.

"Я був міністром оборони у 2005-2007 році. Звіт за кожен рік на сайті mil.gov.ua "Біла книга: оборонна політика України". В той період параметри боєздатності йшли вгору, це абсолютно об'єктивно досі зафіксовано. Соціальний захист людей у погонах та їхніх сімей йшов угору, ми досягли результатів, які були максимально можливі в той період", — заявив політик.

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Гриценко нагадав, що після нього в Україні вже восьмий міністр оборони: "Я завершив роботу 12 років тому. За цей період було знищено позитив, який ми заклали — командування і керування операціями, розформовані штаби армійських корпусів, зупинена програма Сил спеціальних операцій і лише зараз відновлюється".

Кандидат у президенти наголосив, що "за ці свідомо злочинні умисні дії треба відповідати. 4-5 міністрів після мене — це їхня пряма відповідальність".

Гриценко також зазначив, що на посаді міністра він зміг зупинити масові скорочення у Збройних Силах України.

"На той час, коли я прийшов на посаду міністра оборони, діяв раніше затверджений стратегічний бюлетень, який передбачав скорочення армії на 75-80 тисяч щорічно. Одним з перших рішень у лютому 2005 року я зупинив це "безбашенне" скорочення армії і навпаки — зберігав боєздатність", — заявив політик.

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"Питання до тих, хто ухвалював ці рішення ще до рубежу 2004 року. Якщо подивитися, як скорочувалася армія до мене у 2003-2004 році, побачите якраз обвальне скорочення, я його зупинив", — додав він.

Гриценко розповів, як зупинив обвальне скорочення армії

ukranews.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше кандидат у президенти Анатолій Гриценко заявив, що замішані у корупційному скандалі з "Укроборонпромом" повинні отримати найвищу міру покарання — довічне позбавлення волі з конфіскацією майна і без права на амністію.

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Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TV
Особа
Анатолій Гриценко
Місце
Україна
Теги
Громадянська позиціяВыборы 2019вибори в УкраїніВыборы Президента
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
такой опытный, такой патриот, такой военный, такой человек чести... А отсиживается дома во время военных действий на территории Родины.
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