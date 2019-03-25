"Це дог-шоу": Зеленський пояснив відмову від передвиборчих ефірів

Кандидат у президенти України, шоумен Володимир Зеленський не приходить на ток-шоу, оскільки не хоче брати участі у "гризні".

Про це він заявив у інтерв'ю "ТСН.Тиждень" на телеканалі "1+1". При цьому шоумен додав, що він не боїться сказати щось зайве.

"Річ не в питаннях. Розумієте, політики, коли вони збираються разом, вони починають сваритися. Таке дог-шоу, а не ток-шоу", — пояснив Зеленський.

Він додав, що відмова від участі у передвиборчих ток-шоу є частиною його тактики ведення передвиборчої кампанії.

Володимир Зеленський

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський заявив, що команда його експертів і юристів працює над законопроектом, в якому буде прописано зняття недоторканності з президента, суддів і депутатів.

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