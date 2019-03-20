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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

"Якщо тобі не слабо!" Зеленський звернувся до Вакарчука через вибори президента

3.4тЧитати матеріал російською

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський готовий був підтримати фронтмена "Океану Ельзи" Святослава Вакарчука, якби той балотувався на виборах 31 березня.

"Я і ще один музикант, всі ми продемонстрували бажання щось зробити, піти в політику. Якби Слава був, я б поступився йому. Будь ласка, якщо ти віриш, якщо відчуваєш у собі сили, тобі не слабо — давай", — заявив він на зустрічі з представниками бізнес-асоціацій, передає Lb.ua.

Зеленський запропонував підтримати рейтингами, людьми, ідеями, додавши, що в суспільстві існує величезний запит на зміни.

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Володимир Зеленський і Святослав Вакарчук

Володимир Зеленський і Святослав Вакарчук

24 канал

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Святослав ВакарчукВолодимир Зеленський
Місце
Україна
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