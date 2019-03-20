"Якщо тобі не слабо!" Зеленський звернувся до Вакарчука через вибори президента

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський готовий був підтримати фронтмена "Океану Ельзи" Святослава Вакарчука, якби той балотувався на виборах 31 березня.
"Я і ще один музикант, всі ми продемонстрували бажання щось зробити, піти в політику. Якби Слава був, я б поступився йому. Будь ласка, якщо ти віриш, якщо відчуваєш у собі сили, тобі не слабо — давай", — заявив він на зустрічі з представниками бізнес-асоціацій, передає Lb.ua.
Зеленський запропонував підтримати рейтингами, людьми, ідеями, додавши, що в суспільстві існує величезний запит на зміни.
Володимир Зеленський і Святослав Вакарчук
24 канал
Як повідомляв OBOZREVATEL:
28 січня Святослав Вакарчук заявив, що не балотуватиметься на президентських виборах у 2019 році.
Перед цим музикант оголосив, що він іде в політику.
Вакарчук викликав ажіотаж заявою, що готовий принести в жертву творчість заради змін у країні.
Шанувальники Вакарчука закликали його включитися в президентську гонку, після того як у новорічну ніч про відповідне рішення оголосив шоумен Володимир Зеленський. Однак це не змінило його наміри.
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