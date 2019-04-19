"Дочь рыдала!" Жена Зеленского сделала откровенное признание о выборах 

Дочь кандидата в президенты Владимира Зеленского Александра без восторга восприняла решение ее отца баллотироваться в президенты, а сын Кирилл до сих пор не знает.

Об этом рассказала его супруга Елена Зеленская в интервью изданию "Апостроф", отметив, что дочь сильно переживала в самом начале.

"Ей 14 лет, она учится в школе. Она рыдала и говорила: как я буду ходить в школу, что мне будут говорить? Но слава Богу, что в школе ситуация как раз сложилась нормальная, несколько вялых шуток было на эту тему, но на этом все закончилось", — сказала она.

Зеленская добавила, что их сыну 6 лет, он только собирается пойти в школу, и ему еще ничего не рассказали.

Владимир Зеленский с женой Еленой 24 канал

"Конечно, какие-то слухи до него доходят, но мы не обращаем особого внимания на это. Во-первых, его это может напугать, папа и так всегда очень занят, и бывает дома только когда дети ложатся спать и утром, когда мы завтракаем. Поэтому рассказать им, что ваш папа возможно станет президентом, это значит сказать детям, что вы его вообще не будете видеть. У нас есть дедлайн — 21 апреля. А дальше будем думать, что делать", — резюмировала супруга кандидата.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Елена Зеленская заявила, что ее супруг сможет противостоять в дебатах своему конкуренту на выборах, действующему главе государства Петру Порошенко.

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