"Дочка ридала!" Дружина Зеленського зробила відверте зізнання про вибори

Дочка кандидата у президенти Володимира Зеленського Олександра без особливого захвату сприйняла рішення її батька балотуватися у президенти, а син Кирило досі не знає.

Про це розповіла його дружина Олена Зеленська в інтерв'ю виданню "Апостроф", зазначивши, що дочка дуже переживала на самому початку.

"Їй 14 років, вона навчається у школі. Вона ридала і казала: як я ходитиму до школи, що мені говоритимуть? Але слава Богу, що у школі ситуація якраз склалася нормальна, кілька млявих жартів було на цю тему, але на цьому все скінчилося", — сказала вона.

Зеленська додала, що їхньому сину 6 років, він тільки збирається іти до школи, і йому ще нічого не розповіли.

Володимир Зеленський з дружиною Оленою 24 канал

"Звісно, якісь чутки до нього доходять, але ми не звертаємо особливої уваги на це. По-перше, його це може налякати, тато і так завжди дуже зайнятий, і буває вдома лише коли діти лягають спати і вранці, коли ми снідаємо. Тому розповісти їм, що ваш тато можливо стане президентом, це означає сказати дітям, що ви його взагалі не будете бачити. У нас є дедлайн — 21 квітня. А далі будемо думати, що робити", — резюмувала дружина кандидата.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олена Зеленська заявила, що її чоловік зможе протистояти у дебатах своєму конкуренту на виборах, чинному главі держави Петру Порошенку.

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