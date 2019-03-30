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Вибори президента України 2019

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"День тиші" в Україні: в МВС заявили про підкупи та хуліганство

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У суботу, 30 березня, в так званий день тиші перед виборами президента України в поліцію надійшло 159 заяв про порушення виборчого законодавства.

Як повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, серед цієї кількості 79 фактів пов'язані з незаконною агітацією, вісім — із підкупом виборців, два — хуліганство, один — загроза фізичною розправою.

Підкреслюється, що всі підрозділи МВС продовжують працювати в посиленому режимі, під охороною Національної поліції знаходиться 29 866 виборчих комісій.

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"День тиші" в Україні: в МВС заявили про підкупи та хуліганство

mvs.gov.ua

"Для безпеки і порядку безпосередньо на виборчих дільницях залучено понад 39 тисяч поліцейських, а на окружних виборчих комісіях — 518 правоохоронців", — сказав Яровий.

Оперативники МВС перевіряють і повідомлення, що надходять на лінію 102, і ті, які аналітики штабу виявляють у відкритих джерелах: ЗМІ, соціальних мережах тощо.

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Яровий додав, що всього від початку виборчого процесу Національна поліція зареєструвала 4891 повідомлення про порушення виборчого процесу.

"За цими фактами розпочато 250 кримінальних проваджень та складено 655 адміністративних протоколів", — сказав перший заступник міністра внутрішніх справ.

"День тиші" в Україні: в МВС заявили про підкупи та хуліганство

mvs.gov.ua

Сергій Яровий

Сергій Яровий

mvs.gov.ua

Ілюстрація. Вибори в Україні

Ілюстрація. Вибори в Україні

vchasnoua.com

Як писав OBOZREVATEL, за фотографування бюлетеня з метою фіксації волевиявлення під час підкупу передбачена кримінальна відповідальність.

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Україна
Теги
Міністерство внутрішніх справ УкраїниВыборы 2019
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