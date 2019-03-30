"День тиші" в Україні: в МВС заявили про підкупи та хуліганство

У суботу, 30 березня, в так званий день тиші перед виборами президента України в поліцію надійшло 159 заяв про порушення виборчого законодавства.

Як повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, серед цієї кількості 79 фактів пов'язані з незаконною агітацією, вісім — із підкупом виборців, два — хуліганство, один — загроза фізичною розправою.

Підкреслюється, що всі підрозділи МВС продовжують працювати в посиленому режимі, під охороною Національної поліції знаходиться 29 866 виборчих комісій.

mvs.gov.ua

"Для безпеки і порядку безпосередньо на виборчих дільницях залучено понад 39 тисяч поліцейських, а на окружних виборчих комісіях — 518 правоохоронців", — сказав Яровий.

Оперативники МВС перевіряють і повідомлення, що надходять на лінію 102, і ті, які аналітики штабу виявляють у відкритих джерелах: ЗМІ, соціальних мережах тощо.

Яровий додав, що всього від початку виборчого процесу Національна поліція зареєструвала 4891 повідомлення про порушення виборчого процесу.

"За цими фактами розпочато 250 кримінальних проваджень та складено 655 адміністративних протоколів", — сказав перший заступник міністра внутрішніх справ.

mvs.gov.ua

Сергій Яровий mvs.gov.ua

Ілюстрація. Вибори в Україні vchasnoua.com

Як писав OBOZREVATEL, за фотографування бюлетеня з метою фіксації волевиявлення під час підкупу передбачена кримінальна відповідальність.

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