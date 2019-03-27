День "тиші": в МВС зробили важливе уточнення для українців

Агітація в соціальних мережах, навіть аватарка з підтримкою кандидата у президенти, в "день тиші" 30 березня є порушенням законодавства.

Про це заявив радник глави МВС Іван Варченко. При цьому він зазначив, що покарання за агітацію в соцмережах не передбачене, передає "Ліга".

"Ми можемо зараз лише просити наших громадян бути свідомими в соцмережах і не йти на порушення. Утриматися від того, щоб запостити якусь підтримку кандидата на посаду президента, зокрема ті аватарки, які у людей стоять — "Я за того чи за іншого кандидата у президенти". Взяти і утриматися від них", — повідомив Варченко.

Радник міністра наголосив, що в день голосування заборонені фото- і відеозйомки в кабінці для голосування. За його словами, деякі політичні сили провокують виборців на акцію — зробити селфі в кабінці в день голосування, але такі дії будуть свідомим порушенням законодавства.

Варченко додав, що забороняється демонструвати виборчий бюлетень, "звітуючи перед суспільством або перед собою". Якщо ж бюлетень винести з дільниці з метою проведення "каруселей", це карається позбавленням волі до семи років.

"Виборчий бюлетень — це не сувенір, який можна взяти додому і повісити в рамку. Якщо ви забираєте виборчий бюлетень додому, то ви ризикуєте на три роки потрапити під санкцію статті 158 Кримінального кодексу і отримати обмеження свободи", — попередив він.

Вибори в Україні strana.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, телеканал "1+1" покаже в "день тиші" 30 березня випуск "Вечірнього кварталу" з актором і кандидатом у президенти Володимиром Зеленським.

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