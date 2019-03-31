Одессит избил истекающих кровью бойцов Нацгвардии: момент попал на видео

После того, как трое бойцов Национальной гвардии были сбиты водителем в Одессе, проходящий мимо гражданский нанес по лежащим несколько ударов.

Об этом рассказал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в Facebook. Он также опубликовал фото и видео вопиющего инцидента.

"Я о мрази, другого слова нет. Думал и решил, что все же опубликуем это видео.. После страшного удара трое гвардейцев истекали кровью на асфальте, вызвали скорую – и тут – эта мразина в синей куртке – он подскочил к бойцам и нанес несколько ударов (!!) по лежащим, пока его не оттолкнула, спасибо ей, женщина..." — рассказал министр.

"Каким надо быть нелюдем?! Что же ты за мразь такая? Как же тебя земля носит? Он сбежал с места трагедии до того, как приехала полиция и скорая. Мы искали его всю ночь и пол дня – он прятался – но сейчас мы его нашли!.. Ранее судимый, находящийся под условным сроком гражданин Украины, одессит и мразь!" — продолжил Аваков.

Министр рассказал, что фамилия человека Путилин, он был задержан. Обвиняется по ст. 345 ч.2 – с наказанием лишения свободы до 5 лет.

Также Аваков опубликовал фото Путилина и несколько снимков с его задержания.

"Мразь — это еще по доброму. Это подонок, который живет рядом с каждым из нас", — написал в ответ первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин в Facebook.

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 марта автомобиль вылетел на тротуар, где сбил бойцов Нацгвардии и нанес одному из них травмы, несовместимые с жизнью.

Первые минуты после смертельной аварии попали на камеру видеонаблюдения, при этом уже тогда в сети обратили внимание на странное поведение одного из очевидцев ДТП.

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