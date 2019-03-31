Одесит побив бійців Нацгвардії, які стікали кров'ю: момент потрапив на відео

Після того, як троє бійців Національної гвардії були збиті водієм в Одесі, цивільний завдав лежачим кілька ударів.

Про це розповів міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков у Facebook. Він також опублікував фото і відео кричущого інциденту.

"Я про мерзоту, іншого слова немає. Думав і вирішив, що все ж опублікуємо це відео.. Після страшного удару троє гвардійців стікали кров'ю на асфальті, викликали швидку – і тут – ця мразота в синій куртці – він підскочив до бійців і завдав кілька ударів (!!) лежачим, поки його не відштовхнула, спасибі їй, жінка..." — розповів міністр.

"Яким треба бути нелюдом?! Що ж ти за мразота така? Як же тебе земля носить? Він втік з місця трагедії до того, як приїхала поліція і швидка. Ми шукали його всю ніч і півдня – він ховався – але зараз ми його знайшли! .. Раніше судимий, перебуває під умовним терміном громадянин України, одесит і мразота!" –продовжив Аваков.

Міністр розповів, що прізвище людини Путілін, вона була затримана. Звинувачується за ст. 345 ч.2 – з покаранням позбавлення волі до 5 років.

Також Аваков опублікував фото Путіліна і кілька знімків з його затримання.

"Мерзота - це ще по доброму. Це покидьок, який живе поруч з кожним з нас", - написав у відповідь перший заступник голови Національної поліції України В'ячеслав Аброськін в Facebook.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 30 березня автомобіль вилетів на тротуар, де збив бійців Нацгвардії і завдав одному з них травми, несумісні з життям.

Перші хвилини після смертельної аварії потрапили на камеру відеоспостереження, при цьому вже тоді в мережі звернули увагу на дивну поведінку одного з очевидців ДТП.

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