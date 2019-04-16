"Зеленский ставал на колени!" Украинских учеников агитируют за Порошенко: фото и видео

В городе Боярка Киевской области учительница истории в лицее "Гармония" Татьяна Матвийчук заставила ученика 10 класса читать вслух перед классом текст о "Вреде Зеленского для Украины".

Об этом в Facebook сообщил журналист Евгений Плинский, опубликовав видео с урока и перечень "жутких последствий" поражения Порошенко во втором туре.

"До этого, на прошлой неделе, та же учительница проводила об этом устную лекцию. Ребенок читать отказался, сфотографировал текст и отправил родителям, которые связались со мной", — рассказал журналист.

На кадрах также слышно, как учительница упрекает Зеленского за призыв прекратить стрельбу на Донбассе, и заявляет, что он якобы "ставал на колени перед Кадыровым".

"Через год будете плакать. Зачем оно вам? Украина вернется туда, и снова сосед будет нами…Увидите. И вы точно знаете, что при Порошенко этого не будет", — внушала она ученикам.

Журналист также анонсировал публикацию полного видео о том, "как она издевалась над учениками за непринятие любви к Порошенко".

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно последним результатам социологических исследований, рейтинг Зеленского почти в три раза больше, чем у Порошенко. За новоиспеченного политика готовы проголосовать 72,2% избирателей.

Социологи уверены, что за несколько дней рейтинги кардинально не изменятся и у Порошенко практически нет шансов переизбраться на второй срок.

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