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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

"Зеленский ставал на колени!" Украинских учеников агитируют за Порошенко: фото и видео

3.2тЧитать материал на украинском

В городе Боярка Киевской области учительница истории в лицее "Гармония" Татьяна Матвийчук заставила ученика 10 класса читать вслух перед классом текст о "Вреде Зеленского для Украины".

Об этом в Facebook сообщил журналист Евгений Плинский, опубликовав видео с урока и перечень "жутких последствий" поражения Порошенко во втором туре.

"До этого, на прошлой неделе, та же учительница проводила об этом устную лекцию. Ребенок читать отказался, сфотографировал текст и отправил родителям, которые связались со мной", — рассказал журналист.

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На кадрах также слышно, как учительница упрекает Зеленского за призыв прекратить стрельбу на Донбассе, и заявляет, что он якобы "ставал на колени перед Кадыровым".

"Через год будете плакать. Зачем оно вам? Украина вернется туда, и снова сосед будет нами…Увидите. И вы точно знаете, что при Порошенко этого не будет", — внушала она ученикам.

Журналист также анонсировал публикацию полного видео о том, "как она издевалась над учениками за непринятие любви к Порошенко".

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно последним результатам социологических исследований, рейтинг Зеленского почти в три раза больше, чем у Порошенко. За новоиспеченного политика готовы проголосовать 72,2% избирателей.

Социологи уверены, что за несколько дней рейтинги кардинально не изменятся и у Порошенко практически нет шансов переизбраться на второй срок.

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Персоны
Владимир ЗеленскийПетр Порошенко
Место
УкраинаКиев
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Комментарии
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Интересно
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Кот Мирослава
Кот Мирослава
Подобное до наоборот произошло с моим сыном , но учительница агитировала за ЗеБенского.Это проблемы этих учительниц , которые не знают элементарных правил агитации
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Ибн Хабибулин
Ибн Хабибулин
Все буде,ПАРАША СВИНАРЧУКІВ! (ПАРАШОБОТАМ не читать!Бо ПУКАНИ можуть не витримать)
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Граб Юрій, Слышь ты "искатель" Иди найди себе напарника для своих педрических утех .Не забудь шаровары от говна отстирать перед поиском
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Граб Юрій
Граб Юрій
Ибн Хабибулин, Поверь тебя найдут. Как? Просто? Ты не веришь? Ты не веришь потому что ты тупой. Почему это смешно? Для тебя это смешно потому ты ты дебил. Ты бот из Рашки? Да похуй, если ты бот ты кеш получал? Я тебя найду и расскажу о законах элементарной физики - как и почему ( для умных наука есть, называется философия) .
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