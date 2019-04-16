"Зеленський ставав на коліна!" Українських учнів агітують за Порошенка: фото і відео

У місті Боярка Київської області вчителька історії в ліцеї "Гармонія" Тетяна Матвійчук змусила учня 10 класу читати вголос перед класом текст про "Шкоду Зеленського для України".

Про це в Facebook повідомив журналіст Євген Плинський, опублікувавши відео з уроку і перелік "страшних наслідків" поразки Порошенка в другому турі.

"До цього, минулого тижня, та сама вчителька проводила про це усну лекцію. Дитина читати відмовилася, сфотографувала текст і відправила батькам, які зв'язалися зі мною", — розповів журналіст.

На кадрах також чутно, як учителька дорікає Зеленському за заклик припинити стрілянину на Донбасі, і заявляє, що він нібито "ставав на коліна перед Кадировим".

"Через рік будете плакати. Навіщо воно вам? Україна повернеться туди, і знову сусід буде нами... Побачите. І ви точно знаєте, що при Порошенку цього не буде", — переконувала вона учнів.

Журналіст також анонсував публікацію повного відео про те, "як вона знущалася над учнями за відсутність любові до Порошенка".

Як повідомляв OBOZREVATEL, згідно з останніми результатами соціологічних досліджень, рейтинг Зеленського майже в три рази більший, ніж у Порошенка. За новоспеченого політика готові проголосувати 72,2% виборців.

Соціологи упевнені, що за кілька днів рейтинги кардинально не зміняться і у Порошенка практично немає шансів переобратися на другий термін.

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