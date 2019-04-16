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Вибори президента України 2019

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"Зеленський ставав на коліна!" Українських учнів агітують за Порошенка: фото і відео

3.2тЧитати матеріал російською

У місті Боярка Київської області вчителька історії в ліцеї "Гармонія" Тетяна Матвійчук змусила учня 10 класу читати вголос перед класом текст про "Шкоду Зеленського для України".

Про це в Facebook повідомив журналіст Євген Плинський, опублікувавши відео з уроку і перелік "страшних наслідків" поразки Порошенка в другому турі.

"До цього, минулого тижня, та сама вчителька проводила про це усну лекцію. Дитина читати відмовилася, сфотографувала текст і відправила батькам, які зв'язалися зі мною", — розповів журналіст.

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На кадрах також чутно, як учителька дорікає Зеленському за заклик припинити стрілянину на Донбасі, і заявляє, що він нібито "ставав на коліна перед Кадировим".

"Через рік будете плакати. Навіщо воно вам? Україна повернеться туди, і знову сусід буде нами... Побачите. І ви точно знаєте, що при Порошенку цього не буде", — переконувала вона учнів.

Журналіст також анонсував публікацію повного відео про те, "як вона знущалася над учнями за відсутність любові до Порошенка".

Як повідомляв OBOZREVATEL, згідно з останніми результатами соціологічних досліджень, рейтинг Зеленського майже в три рази більший, ніж у Порошенка. За новоспеченого політика готові проголосувати 72,2% виборців.

Соціологи упевнені, що за кілька днів рейтинги кардинально не зміняться і у Порошенка практично немає шансів переобратися на другий термін.

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Особи
Володимир ЗеленськийПетро Порошенко
Місце
УкраїнаКиїв
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Кот Мирослава
Кот Мирослава
Подобное до наоборот произошло с моим сыном , но учительница агитировала за ЗеБенского.Это проблемы этих учительниц , которые не знают элементарных правил агитации
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Ибн Хабибулин
Ибн Хабибулин
Все буде,ПАРАША СВИНАРЧУКІВ! (ПАРАШОБОТАМ не читать!Бо ПУКАНИ можуть не витримать)
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Граб Юрій, Слышь ты "искатель" Иди найди себе напарника для своих педрических утех .Не забудь шаровары от говна отстирать перед поиском
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Граб Юрій
Граб Юрій
Ибн Хабибулин, Поверь тебя найдут. Как? Просто? Ты не веришь? Ты не веришь потому что ты тупой. Почему это смешно? Для тебя это смешно потому ты ты дебил. Ты бот из Рашки? Да похуй, если ты бот ты кеш получал? Я тебя найду и расскажу о законах элементарной физики - как и почему ( для умных наука есть, называется философия) .
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