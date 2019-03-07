Как известно, основные конституционные полномочия президента Украины - это национальная безопасность и оборона, и внешнеполитическая деятельность. К сожалению, об этом знают немногие потенциальные избиратели, которые придут 31 марта на избирательные участки и проголосуют за будущее Украины.

Если посмотреть на предвыборный фонтан обещаний от большинства кандидатов на высший руководящий пост в государстве, то мы увидим популизм и ничего кроме популизма.

Нам обещают "нормальные" тарифы, мир и компромисс с агрессором, возвращение вкладов времён СССР, повышение пенсий, "честную" политику, "социальный курс", что "весна покаже, хто де крав" и так далее, и тому подобное...

Преимущественное большинство обещаний не входят в сферу деятельности президента и являются не более, чем предвыборной манипуляцией, на которую, к сожалению, снова поведётся несколько миллионов граждан Украины.

Я считаю, что для президента Украины самой главной задачей является упорная работа над тем, чтобы наша страна, как можно скорее, присоединилась к Евросоюзу и Североатлантическому Альянсу.

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ЕС - цивилизационный выбор Украины, гарантия прав и свобод наших граждан, богатства и успешности украинцев.

НАТО - гарантия безопасности нашей страны от варваров, которые спят и видят Украины покорённой и уничтоженной.

Я не призываю к чему-либо, но перед тем, как собираетесь пойти на свой избирательный участок и проголосовать 31 марта за своего кандидата - не забудьте проанализировать, что он говорит и обещает, какова его позиция по отношению к будущему Украины в ЕС и НАТО.

Всего несколько примеров среди основных кандидатов на пост президента Украины, высказывания которых есть в свободном доступе:

Ю. Бойко: "Украину не собираются брать в ЕС и НАТО".

Ю. Тимошенко: "Украине рано в ЕС и НАТО".

В. Зеленский: "Украину никто в ЕС и НАТО не зовёт".

П. Порошенко: "Украина будет в ЕС и НАТО!".

Думайте, слушайте, читайте, анализируйте... в военное время президент не просто "слуга народа", гарант снижения тарифов или "честный" человек - это, прежде всего, главнокомандующий, которого уважают украинские защитники и с которым считаются зарубежные партнёры.

Удачного и обдуманного выбора тебе, Украина!

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