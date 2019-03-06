Игорь Коломойский говорит, что Украине для изменений нужны миллионы Зеленских. Это, конечно, красивый образ. Но самому Коломойскому хватит и одного - для того, чтобы его влияние на политическую жизнь страны возросло в разы.

Мы постоянно задаём себе ложный вопрос: а каким будет президентом Зеленский, если победит? И как это узнать, если сам Зеленский все время молчит и ни о чем не может толком сказать? Но на самом деле нужно искать ответ на совершенно другой вопрос: каким лидером страны будет Коломойский, когда победит Зеленский? Ведь Коломойский-то, в отличие от Зеленского, не молчит. Он любит разговаривать, пишет Виталий Портников для espreso.tv.

Новости Зеленский такой травли не заслуживает

Уверенность в самостоятельности комика и его возможностях я оставлю его фанатам. Ничего нового в такой уверенности нет, как нет и никакого значения. Многие украинцы уже 25 лет с детским упрямством пытаются найти себе идеального президента, который решит все их проблемы. Эти люди стареют, но не взрослеют - и своих детей воспитывают такими же инфантильными и наивными. Впрочем, я не сомневаюсь, что уже через несколько месяцев эти же самые фанаты возненавидят своего избранника также, как они ненавидели его предшественников - потому что ничего быстро не решится.

Но лидером страны тогда уже будет Коломойский. А это означает, что олигархическое правление в Украине достигнет своей кульминации. Олигархи потому и готовы были ослабить Виктора Януковича, что он пытался заменить их "семьей". Им потому и не нужен Петр Порошенко (как и Юлия Тимошенко, впрочем), что такой президент пытается, по примеру Кучмы, быть их третейским судьей, договариваться с каждым - нередко против каждого. Успех Зеленского - это успех клуба. Хотя я не исключаю, что на первых порах Коломойский попытается отодвинуть товарищей, но быстро поймёт всю бесперспективность такого подхода. Потому что борьба одного олигарха с другими - это оживление политики, а союз олигархов - это ее исчезновение.

Впрочем, внутренние проблемы клуба олигархов не так важны, как важен сам подход Коломойского к политике. Зеленского почему-то стали сравнивать с Трампом, но на самом-то деле Трамп - это Коломойский. В чистом виде. Такой же политически неискушённый человек, который думает, что политика - это сделка.

Но если у Трампа не получается договориться даже с Ким Чен Ыном, то почему у Коломойского должно получиться договориться с Путиным? Политика это, конечно, не сделка. Это искусство адекватности и трезвого представления о своих возможностях и возможностях партнера. Политике противопоказано бизнес-мышление. Но если президент-бизнесмен во главе супердержавы - это проблема, то бизнесмен во главе такой страны, как Украина - это катастрофа неадекватности. И, кстати, именно элементы бизнес-мышления в действиях Порошенко и стали причиной его просчетов и неудач - в то время как политическое мышление помогло пятому президенту Украины выжить и бороться на выборах.

Но самое главное, впрочем, не в этом представлении о политике как о сделке - все равно с Путиным не договорится никто и Украина обречена на годы, если не на десятилетия конфликта. Главное это то, что у власти останется та часть бывшей "оранжевой" и "майданной" элиты, которая воспринимает Украину как проект, которая искренне не понимает, не ощущает Украину как страну. И которая, будучи цивилизационным продолжением соседней России, не хочет себе в этом признаться и оказывается в пустоте - как бы и не в России, но и не в Украине. Зеленский - действительно символ такой Украины, русифицированной, не понимающей "зачем все это", внутренне презирающей "село" и местечко, из которого сама же и происходит. Но при этом по непонятным причинам требующей уважения у барина.

Победа такой Украины, если она восторжествует, не решит политических и экономических проблем страны. Но может открыть дорогу к новому украинскому восстанию - восстанию, которое в очередной раз будет казаться антиолигархическим, но на самом деле в очередной раз станет национально-освободительным.

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