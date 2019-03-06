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Выборы президента Украины 2019

/Блоги - Выборы президента 2019

Виталий Портников
Виталий Портников
Журналист, публицистВсе статьи автора

Каким будет президентом Зеленский, если победит?

41.9т

Игорь Коломойский говорит, что Украине для изменений нужны миллионы Зеленских. Это, конечно, красивый образ. Но самому Коломойскому хватит и одного - для того, чтобы его влияние на политическую жизнь страны возросло в разы.

Мы постоянно задаём себе ложный вопрос: а каким будет президентом Зеленский, если победит? И как это узнать, если сам Зеленский все время молчит и ни о чем не может толком сказать? Но на самом деле нужно искать ответ на совершенно другой вопрос: каким лидером страны будет Коломойский, когда победит Зеленский? Ведь Коломойский-то, в отличие от Зеленского, не молчит. Он любит разговаривать, пишет Виталий Портников для espreso.tv.

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Уверенность в самостоятельности комика и его возможностях я оставлю его фанатам. Ничего нового в такой уверенности нет, как нет и никакого значения. Многие украинцы уже 25 лет с детским упрямством пытаются найти себе идеального президента, который решит все их проблемы. Эти люди стареют, но не взрослеют - и своих детей воспитывают такими же инфантильными и наивными. Впрочем, я не сомневаюсь, что уже через несколько месяцев эти же самые фанаты возненавидят своего избранника также, как они ненавидели его предшественников - потому что ничего быстро не решится.

Но лидером страны тогда уже будет Коломойский. А это означает, что олигархическое правление в Украине достигнет своей кульминации. Олигархи потому и готовы были ослабить Виктора Януковича, что он пытался заменить их "семьей". Им потому и не нужен Петр Порошенко (как и Юлия Тимошенко, впрочем), что такой президент пытается, по примеру Кучмы, быть их третейским судьей, договариваться с каждым - нередко против каждого. Успех Зеленского - это успех клуба. Хотя я не исключаю, что на первых порах Коломойский попытается отодвинуть товарищей, но быстро поймёт всю бесперспективность такого подхода. Потому что борьба одного олигарха с другими - это оживление политики, а союз олигархов - это ее исчезновение.

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Впрочем, внутренние проблемы клуба олигархов не так важны, как важен сам подход Коломойского к политике. Зеленского почему-то стали сравнивать с Трампом, но на самом-то деле Трамп - это Коломойский. В чистом виде. Такой же политически неискушённый человек, который думает, что политика - это сделка.

Но если у Трампа не получается договориться даже с Ким Чен Ыном, то почему у Коломойского должно получиться договориться с Путиным? Политика это, конечно, не сделка. Это искусство адекватности и трезвого представления о своих возможностях и возможностях партнера. Политике противопоказано бизнес-мышление. Но если президент-бизнесмен во главе супердержавы - это проблема, то бизнесмен во главе такой страны, как Украина - это катастрофа неадекватности. И, кстати, именно элементы бизнес-мышления в действиях Порошенко и стали причиной его просчетов и неудач - в то время как политическое мышление помогло пятому президенту Украины выжить и бороться на выборах.

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Но самое главное, впрочем, не в этом представлении о политике как о сделке - все равно с Путиным не договорится никто и Украина обречена на годы, если не на десятилетия конфликта. Главное это то, что у власти останется та часть бывшей "оранжевой" и "майданной" элиты, которая воспринимает Украину как проект, которая искренне не понимает, не ощущает Украину как страну. И которая, будучи цивилизационным продолжением соседней России, не хочет себе в этом признаться и оказывается в пустоте - как бы и не в России, но и не в Украине. Зеленский - действительно символ такой Украины, русифицированной, не понимающей "зачем все это", внутренне презирающей "село" и местечко, из которого сама же и происходит. Но при этом по непонятным причинам требующей уважения у барина.

Победа такой Украины, если она восторжествует, не решит политических и экономических проблем страны. Но может открыть дорогу к новому украинскому восстанию - восстанию, которое в очередной раз будет казаться антиолигархическим, но на самом деле в очередной раз станет национально-освободительным.

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Владимир ЗеленскийИгорь Коломойский
Источник
Источник:espreso.tv
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Bur Viktor
Bur Viktor
Валерьевич Валерий, і інші з тієї ж когорти."Вори і проходімци" - ВКП(б) прийшли до влади в 1917 році в Московії, а в 1920 році остаточно окупували Україну і 7о років проводили в нас криваву селекцію "воров і проходімцов". І здвиг Майданів 1991 (проголошення Незалежностіі), і 2004, і 2014 років прагнув оздоровлення народу від криваво-коричневого мороку Кремля. Приклад селекції: "взірці всіх чесснот" розстріляли в 1918 році подружню пару, забравши всі статки, лише за те, що вони, вихідці із кріпаків, стали купцями другої гільдії і мали мрежу магазинів і пароплави. Все завдяки своїй праці. Це були мій прадідусь і прабабуся. Пізніше до 1940 року поклали голодомором і розстрілами ще 42 чоловіки найближчої татової і маминої рідні. І ви ще смієте нам вказувати яка у нас влада?
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Степура Александр
Степура Александр
Да, и еще за губернатора Игоря Коломийского, который сделал практически невозможное: поддержал народное ополчение материально, помог в организации создания добробатов, дал ВЕРУ в то, что мы украинцы можем остановить "русский мир". И как его потом, "фейсом об тейбл", и вычеркнули из информ.пространства. А сколько там он украл у украинцев, и сколько украли без него, скажут создатели многих схем в т.ч. и "Роттердам+", или г-жа Гонтарева с своим заместителем. Так как на счет внутренней политики, начиная с угробленной люстрации и дискредитации созданных антикоррупционных органов, "самых гуманных" к власть придержащим - судов? авторитета гаранта при назначении своих креатур в органы местного самоуправления, спец.органы, оборонно-промышленный сектор? авторитета главнокомандующего назначавшего не специалистов, а друзей, руководить ВСУ в АТО?. Зачем доказывать словами, если судят по делам.
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Вячеслав Слава
Вячеслав Слава
как всё ёмко и лаконично- и в точку! особенно про то что "стареют,но не взрослеют"- я сегодня на заводе говорил именно об этом с парочкой сотрудников- они говорят- не кого выбирать и массу доводов мне и не выслушав - начинают новый спичь - а я им говорю- что вы бля- большие - но вам место в детском саду- вы как дети- или всё или ничего- максималисты= только по вашему- и полутонов нет- короче я им предлагал- выбирайте из имеющихса самого приоритетного- ибо если все зло- выбирите меньшее- если не сделаете - получите большее! но это люди- именно не ощущают себя = украинцами, гражданами и тд и тп! родились после сср а мышление совковое- ПИЗДЕЦ! а ПОРТНИКОВ - .... ну молодец! жаль что его не все читают и слушают- и я далеко не всё его читаю- но не помню чтобы был не согласен- и даже бываетговорю или думаю- а потом у него нахожу подтверждение- как и сейчас
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