Савченко заявила о частичной потере слуха и зрения: что произошло

Народный депутат (внефракционный) Надежда Савченко, которую обвиняют в государственной измене, заявила о том, что она частично потеряла слух и зрение.

Соответствующее заявление политика зачитал судья Шевченковского районного суда Киева. Об этом говорится в видео заседания на странице нардепа в Facebook (чтобы посмотреть видео, досктрольте страницу до конца).

13 декабря суд должен был рассмотреть ходатайство о продлении Савченко меры пресечения, однако она не приехала из-за ухудшения состояния здоровья.

Надежда Савченко

"Сегодня у меня первый день выхода из сухой голодовки длительностью 7 суток. Физически я не могу принимать участие в заседании суда из-за частичной потери зрения и слуха", — говорится в заявлении политика.

Также со слов судьи, у Савченко кружится голова, из-за чего ей сложно ходить.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 декабря Савченко решила прекратить сухую голодовку. Причина в том, что ей пошли на уступки и разрешили подать электронную декларацию.

В свою очередь, нардеп объявила голодовку в суде 5 декабря.

Напомним, Савченко инкриминируют сговор с председателем организации "Офицерский корпус" Владимиром Рубаном с целью посягательства на конституционный строй в Украине путем покушений на высшее руководство страны.

В сентябре Верховный суд признал законным разрешение Рады привлечь к уголовной ответственности, задержать и избрать меру пресечения Савченко. Вместе с тем она заявила, что идет в президенты Украины.