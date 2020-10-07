Жена Порошенко рассказала о его состоянии из-за COVID-19
Марина Порошенко отметила, что у ее дочери в силу молодого возраста болезнь проявляется только скачками температуры
Что касается лидера "ЕС", то у него появились проблемы с кровью
Кроме того, у пятого президента до сих пор пневмония
Жена пятого президента Украины Марина Порошенко рассказала о самочувствии своего мужа Петра Порошенко и дочери Евгении, заразившихся коронавирусом.
В интервью для программы "Соромно" журналистки Янины Соколовой она отметила, что болезнь у членов ее семьи протекает по-разному (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
У Евгении, отметила бывшая первая леди, болезнь протекает относительно легко благодаря молодому возрасту, впрочем иногда наблюдаются температурные вспышки, которые снимают жаропонижающими препаратами. Что же касается главы семейства, то его состояние хуже.
"У него – двустороннее воспаление легких. Он находится в больнице, получает комплексное лечение. К сожалению, ухудшилось состояние крови – она очень густая. Врачи даже не могут взять ее на анализ, чтобы промониторить состояние и посмотреть ход болезни", – рассказала Порошенко.
Как сообщал OBOZREVATEL:
о том, что Порошенко заболел коронавирусом, он лично сообщил на своих страницах в соцсетях вечером 29 сентября.
Его жена Марина Порошенко получила негативные результаты на коронавирус.
3 октября пятого президента госпитализировали с двусторонним воспалением легких.
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