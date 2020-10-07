Жена Порошенко рассказала о его состоянии из-за COVID-19

Жена пятого президента Украины Марина Порошенко рассказала о самочувствии своего мужа Петра Порошенко и дочери Евгении, заразившихся коронавирусом.

В интервью для программы "Соромно" журналистки Янины Соколовой она отметила, что болезнь у членов ее семьи протекает по-разному (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

У Евгении, отметила бывшая первая леди, болезнь протекает относительно легко благодаря молодому возрасту, впрочем иногда наблюдаются температурные вспышки, которые снимают жаропонижающими препаратами. Что же касается главы семейства, то его состояние хуже.

"У него – двустороннее воспаление легких. Он находится в больнице, получает комплексное лечение. К сожалению, ухудшилось состояние крови – она очень густая. Врачи даже не могут взять ее на анализ, чтобы промониторить состояние и посмотреть ход болезни", – рассказала Порошенко.

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