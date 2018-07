"Жду с нетерпением": Трамп анонсировал темы новой встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что очень ждет следующей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, на которой хочет обсудить в том числе и ситуацию в Украине.

Об этом он написал в своем Twitter. По словам Трампа, недавняя его встреча с Путиным была "очень успешной".

"Саммит с Россией имел большой успех, за исключением настоящих врагов народа ― фейковых СМИ. Я с нетерпением жду нашей второй встречи, чтобы мы могли приступить к реализации некоторых из обсуждаемых вопросов, включая прекращение терроризма, безопасность Израиля, ядерное распространение, кибератаки, торговлю, Украину, ближневосточный мир, Северную Корею и многое другое", ― написал Трамп.

Он также отметил, что существует много вопросов, "простых и сложных", но все эти проблемы могут быть решены.

The Summit with Russia was a great success, except with the real enemy of the people, the Fake News Media. I look forward to our second meeting so that we can start implementing some of the many things discussed, including stopping terrorism, security for Israel, nuclear........