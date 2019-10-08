Главная Новости
8 октября • обновлено в 13:22
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Отвод войск на Донбассе: Зеленскому предложили перенести офис на фронт

15.6т Читать материал на украинском

Президенту Украины Владимиру Зеленскому предложили перенести офис на Донбасс, а именно – в поселок Золотое на Луганщине.

Соответствующая петиция появилась на сайте официального интернет-представительства президента Украины. По состоянию на 12:00 8 октября ее уже успели подписать 1758 человек из 25 тысяч необходимых для рассмотрения главой государства. До конца сбора подписей есть 92 дня.

"Требуем срочно перенести Офис президента из города Киев в поселок городского типа Золотое Луганской области. Важно! Перенос Офиса должен быть осуществлен до отвода Вооруженных сил Украины, по так называемой формуле Штайнмайера", – говорится в петиции.

Новости
"Купите карту!" Комбат ВСУ жестко разнес план по отводу войск

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Отвод войск на Донбассе: Зеленскому предложили перенести офис на фронт

Как сообщал OBOZREVATEL:

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Тема
Война на Донбассе
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Офис президента
Поделиться в Facebook
10
Комментарии
12
10
Смешно
21
Интересно
7
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Dub Oleg
Dub Oleg
И всех советников и министров и верховную Раду со всеми помощниками тоже туда перенести
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Всех укропатов (украинских патриотов) на фронт! А то скачут по киеву или строчат грозные посты в соцсетях.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
6
Виня Ксения
Виня Ксения
Гусенцова Галина, гусень вылезла из ж*пы и что-то хрюкнула.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
70rus xxx
70rus xxx
На месте ЗеМоники,я б всех,кто за продолжении войны, отправил на фронт.
Показать комментарий полностью
Ответить
4
3
2 из 6 ответов | показать все
Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
Виня Ксения, ты уже давно под плинтусом, шл.юха вышедшая из тиража
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Виня Ксения
Виня Ксения
Понтелеймон Кулиш, сиди под плинтусом, фашистский утырок, и не вякай.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel