Отвод войск на Донбассе: Зеленскому предложили перенести офис на фронт

Президенту Украины Владимиру Зеленскому предложили перенести офис на Донбасс, а именно – в поселок Золотое на Луганщине.

Соответствующая петиция появилась на сайте официального интернет-представительства президента Украины. По состоянию на 12:00 8 октября ее уже успели подписать 1758 человек из 25 тысяч необходимых для рассмотрения главой государства. До конца сбора подписей есть 92 дня.

"Требуем срочно перенести Офис президента из города Киев в поселок городского типа Золотое Луганской области. Важно! Перенос Офиса должен быть осуществлен до отвода Вооруженных сил Украины, по так называемой формуле Штайнмайера", – говорится в петиции.

Владимир Зеленский

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