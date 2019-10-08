Отвод войск на Донбассе: Зеленскому предложили перенести офис на фронт

Президенту Украины Владимиру Зеленскому предложили перенести офис на Донбасс, а именно – в поселок Золотое на Луганщине.
Соответствующая петиция появилась на сайте официального интернет-представительства президента Украины. По состоянию на 12:00 8 октября ее уже успели подписать 1758 человек из 25 тысяч необходимых для рассмотрения главой государства. До конца сбора подписей есть 92 дня.
"Требуем срочно перенести Офис президента из города Киев в поселок городского типа Золотое Луганской области. Важно! Перенос Офиса должен быть осуществлен до отвода Вооруженных сил Украины, по так называемой формуле Штайнмайера", – говорится в петиции.
Владимир Зеленский
Как сообщал OBOZREVATEL:
о достижении договоренностей по разведению войск в Петровском и Золотом первым сообщил президент Владимир Зеленский на брифинге.
Отвод войск состоится в рамках реализации плана мирного урегулирования, известного как "формула Штайнмайера". После разведения сил ожидается проведение выборов в ОРДЛО.
Ранее разведение войск, а также демонтаж укрепленных позиций произошли в Станице Луганской.
В Минобороны назвали условие разведения войск – соблюдение режима прекращения огня на участке разведения в течение семи дней.
Жители Донбасса в панике и не поддерживают отвод украинских войск, который согласовали на переговорах в Минске.
7 октября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что отвод сил в районе Петровского и Золотого на Донбассе отложен, поскольку были нарушения перемирия.
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