"Давайте разговаривать со всеми": Зеленский высказался о переговорах с "Л/ДНР"

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет вести прямые переговоры с террористами "Л/ДНР", действующими на временно оккупированной территории Донбасса.

Об этом украинский лидер сказал в прямом эфире политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу, 9 декабря (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

"Украина не разговаривает с боевиками. Но мы с вами должны понимать, как происходят пять лет все эти разговоры в Трехсторонней контактной группе. Там присутствует Украина, Россия, ОБСЕ и представители временно оккупированных территорий. То есть они там есть. Напрямую президент с ними не говорит и не будет говорить, это понятно", – пояснил Зеленский.

Владимир Зеленский Скрин видео

При этом президент подчеркнул, что в ОРДЛО проживает много людей и не все они сепаратисты.

"Много людей, которые пересекают КПВВ, я ними общался, они просят, я с ними встречался в Станице Луганской, в Золотом. Они хотят прекращения войны, они говорят, мы не хотим в Россию, мы – украинцы, мы хотим быть в Украине. С этими людьми мы должны разговаривать, обязательно", – сказал политик.

В минской ТКГ, по мнению Зеленского, должны быть представители Донбасса, которые переехали в другие регионы Украины.

"Если они [россияне] говорят, что разговаривайте с жителями оккупированных территорий, вы не знаете, что им нужно, так все очень просто – давайте разговаривать со всеми. Пусть жители, которые переехали, тоже приедут в Минск, сядут за стол и скажут, почему они переехали", – сказал Зеленский.

Предлагаем посмотреть трансляцию эфира:

Как писал OBOZREVATEL, в эфире ток-шоу Владимир Зеленский также заявил, что проведение выборов на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей станет возможным только тогда, когда Украина будет полностью контролировать границу с Россией.

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