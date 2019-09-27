Зеленский встретился с Генсеком ООН: о чем говорили

Президент Украины Владимир Зеленский в Нью-Йорке (США) встретился с Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем.

Во время встречи глава государства поблагодарил за гуманитарную поддержку украинцев, пострадавших от российской агрессии. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Также во время беседы с Гутерришем, Зеленский призвал ООН осуществлять активную работу по мониторингу нарушений прав человека на временно оккупированных территориях Украины.

Встрече Зеленского и Гутерриша ОПУ

Встрече Зеленского и Гутерриша ОПУ

Встрече Зеленского и Гутерриша ОПУ

Встрече Зеленского и Гутерриша ОПУ

Как сообщал OBOZREVATEL:

Зеленский прокомментировал первые встречи с мировыми лидерами на полях Генеральной ассамблее ООН во вторник, 24 сентября. Он заверил, что у Киева будут "крутые отношения".

Появилось видео громкой речи Зеленского в ООН.

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Так, президент пообщался с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и рассказал о дальнейшем сотрудничестве с альянсом.

Также Зеленский поговорил с премьер-министром Италии Джузеппе Конте . Они обсудили инвестиционную политику и сошлись на мнении, что санкции против России должны быть продлены.

Глава Украины встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель. Главной темой их разговора стала ситуация на Донбассе. Меркель выразила полную поддержку Украине.

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