Зеленский встретился с Генсеком ООН: о чем говорили

Президент Украины Владимир Зеленский в Нью-Йорке (США) встретился с Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем.
Во время встречи глава государства поблагодарил за гуманитарную поддержку украинцев, пострадавших от российской агрессии. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Также во время беседы с Гутерришем, Зеленский призвал ООН осуществлять активную работу по мониторингу нарушений прав человека на временно оккупированных территориях Украины.
Встрече Зеленского и Гутерриша
ОПУ
Встрече Зеленского и Гутерриша
ОПУ
Встрече Зеленского и Гутерриша
ОПУ
Встрече Зеленского и Гутерриша
ОПУ
Как сообщал OBOZREVATEL:
Зеленский прокомментировал первые встречи с мировыми лидерами на полях Генеральной ассамблее ООН во вторник, 24 сентября. Он заверил, что у Киева будут "крутые отношения".
Появилось видео громкой речи Зеленского в ООН.
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Так, президент пообщался с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и рассказал о дальнейшем сотрудничестве с альянсом.
Также Зеленский поговорил с премьер-министром Италии Джузеппе Конте. Они обсудили инвестиционную политику и сошлись на мнении, что санкции против России должны быть продлены.
Глава Украины встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель. Главной темой их разговора стала ситуация на Донбассе. Меркель выразила полную поддержку Украине.
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