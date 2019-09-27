Главная Новости
27 сентября • обновлено в 08:52
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Зеленский встретился с Генсеком ООН: о чем говорили

1.6т Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский в Нью-Йорке (США) встретился с Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем.

Во время встречи глава государства поблагодарил за гуманитарную поддержку украинцев, пострадавших от российской агрессии. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Также во время беседы с Гутерришем, Зеленский призвал ООН осуществлять активную работу по мониторингу нарушений прав человека на временно оккупированных территориях Украины.

Новости
"Перестаньте заигрывать с диктаторами": Туск вспомнил об Украине в прощальной речи в ООН
Встрече Зеленского и Гутерриша

Встрече Зеленского и Гутерриша

ОПУ

Встрече Зеленского и Гутерриша

Встрече Зеленского и Гутерриша

ОПУ

Встрече Зеленского и Гутерриша

Встрече Зеленского и Гутерриша

ОПУ

Встрече Зеленского и Гутерриша

Встрече Зеленского и Гутерриша

ОПУ

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Зеленский прокомментировал первые встречи с мировыми лидерами на полях Генеральной ассамблее ООН во вторник, 24 сентября. Он заверил, что у Киева будут "крутые отношения".

  • Появилось видео громкой речи Зеленского в ООН.

  • Россия устроила истерию из-за выступления Зеленского в ООН

  • Так, президент пообщался с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и рассказал о дальнейшем сотрудничестве с альянсом.

  • Также Зеленский поговорил с премьер-министром Италии Джузеппе Конте. Они обсудили инвестиционную политику и сошлись на мнении, что санкции против России должны быть продлены.

  • Глава Украины встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель. Главной темой их разговора стала ситуация на Донбассе. Меркель выразила полную поддержку Украине.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Персоны
Антониу Гутерреш Владимир Зеленский
Место
США Нью-Йорк
Тег
ООН
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
1
4
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
70rus xxx
70rus xxx
Не читал,но догадываюсь.ЗЕ-господин,дай денех,Генсек-Вова,ПНХ.ЗЕ-спасибо,добрый человек.Как то так.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
Во время встречи глава государства поблагодарил, призвал ... А говорили то о чём?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Странно, тут пишут о том, что Россия устроила истерию, а мне вообще на глаза информация о его выступлении не встречалась. Какая-то незаметная истерия. И видимо, только в воображении укро СМИ. Ну, или они ток шоу смотрят. Но так это на то и шоу, чтобы фонтанировать эмоциями, какое отношение это имеет к реальности? Тем более, что ныл о все то же самое, что и Петруха. Ничего нового, и всем давно надоело.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
филипп филипыч
филипп филипыч
Kirlackaj Viola, причём эти ток шоу одни упоротые и смотрят))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel