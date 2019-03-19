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Зеленский впереди: украинцы назвали главных фаворитов выборов

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В тройку предвыборных симпатий украинцев по прежнему входят шоумен Владимир Зеленский, лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко и действующий президент Украины Петр Порошенко.

Так, 24,9% граждан, которе определились с выбором и намерены голосовать, готовы поддержать Зеленского, 18,8% — Тимошенко и 17,4% — Порошенко. Об этом свидетельствуют итоги свежего опроса социологической группы "Рейтинг", который был проведен в период с 9 по 15 марта.

Порошенко, Тимошенко и Зеленский

Порошенко, Тимошенко и Зеленский

Далее в списке идут Юрий Бойко с поддержкой на уровне 10,2%, Анатолий Гриценко — 9,4%, Олег Ляшко — 5,8%, Александр Вилкул — 3,5%, Игорь Смешко — 3,1%, Руслан Кошулинский — 2,2%.

Выборы президента в Украине

Выборы президента в Украине

"Рейтинг"

Следует отметить, что Зеленский имеет прочные электоральные позиции в юго-восточных областях и в центре страны, Тимошенко и Порошенко — в центре и на западе, Гриценко — на западе, а Бойко — на востоке страны.

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Выборы президента Украины: появились данные еще одного соцопроса

Относительно того, каковы шансы каждого из ключевых кандидатов стать новым президентом, украинцы высказались следующим образом: 20,8% опрошенных считают, что следующим президентом будет Порошенко, в победу Зеленского верят 19,5%, а Тимошенко — 18,6%. В первенство Бойко и Гриценко верят по 3% избирателей.

Выборы президента в Украине

Выборы президента в Украине

"Рейтинг"

Что касается моделирования второго тура, то оно дало такие результаты: Тимошенко держит первенство в паре с Порошенко (28% против 19%). В то же время, Зеленский в паре с Порошенко — 39% против 19%,Тимошенко — 35% против 22% и с Гриценко — 34% против 26%.

Выборы президента в Украине

Выборы президента в Украине

"Рейтинг"

Выборы президента в Украине

Выборы президента в Украине

"Рейтинг"

Выборы президента в Украине

Выборы президента в Украине

"Рейтинг"

Выборы президента в Украине

Выборы президента в Украине

"Рейтинг"

Выборы президента в Украине

Выборы президента в Украине

"Рейтинг"

Опрос проводился среди населения Украины от 18 лет и старше методом формализованного интервью (face-to-face). Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности не превышает 2%.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Верховная Рада Украины в ноябре своим постановлением назначила президентские выборы на 31 марта 2019 года. Постановление ЦИК об их проведении было объявлено 26 ноября.

  • Голосование во время первого тура выборов пройдет с 8:00 до 20:00. Второй тур, в случае необходимости, состоится 21 апреля. ЦИК должен будет объявить результаты до 1 мая.

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Персоны
Владимир ЗеленскийПетр ПорошенкоЮлия Тимошенко
Место
Украина
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Комментарии на сайте не модерированы
Севченко Николай
Севченко Николай
Так как Зеленский не дает интервью, ничего не обещает, предвыборная программа не внятная, ничего не понимает в политике и экономике и поддерживается Коломойским параллельно с Юлей, то всё больше возникает ощущение, что Зеленский - технический кандидат. Его задача - пройти во второй тур вместе с Юлей, потом он снимает кандидатуру и - Юля президент. Коломойский выигрывает в любом случае. А если дойдет до конца, то они могут разыграть план: Зеленский - президент, а Юля - премьер.
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Klizmahohlenko Gerald
Klizmahohlenko Gerald
Шото какелы умалчивают упорно, что Зеленский еще и юрист.
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Гетьман Елена
Гетьман Елена
Klizmahohlenko Gerald, а мозгов искать самому информацию ,интресующую тебя, нет, кацап вонючий?
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1
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Севченко Николай
Севченко Николай
Опросы нужны не для того, чтобы узнать общественное мнение, а чтобы его сформировать. Конечно, есть люди с проблемами мозга, которые готовы проголосовать за пророссийского кандидата, который ничего не понимает в экономике и военном деле, и готов договариваться со страной, которой плевать не все договоренности. Но более разумных людей больше, которые понимают, что смена главнокомандующего во время войны, который не боится врага, которого невозможно подкупить, обмануть, заставить договориться с врагом - сравнимо поражению.
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