Зеленский впереди: украинцы назвали главных фаворитов выборов

В тройку предвыборных симпатий украинцев по прежнему входят шоумен Владимир Зеленский, лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко и действующий президент Украины Петр Порошенко.

Так, 24,9% граждан, которе определились с выбором и намерены голосовать, готовы поддержать Зеленского, 18,8% — Тимошенко и 17,4% — Порошенко. Об этом свидетельствуют итоги свежего опроса социологической группы "Рейтинг", который был проведен в период с 9 по 15 марта.

Порошенко, Тимошенко и Зеленский

Далее в списке идут Юрий Бойко с поддержкой на уровне 10,2%, Анатолий Гриценко — 9,4%, Олег Ляшко — 5,8%, Александр Вилкул — 3,5%, Игорь Смешко — 3,1%, Руслан Кошулинский — 2,2%.

Выборы президента в Украине "Рейтинг"

Следует отметить, что Зеленский имеет прочные электоральные позиции в юго-восточных областях и в центре страны, Тимошенко и Порошенко — в центре и на западе, Гриценко — на западе, а Бойко — на востоке страны.

Относительно того, каковы шансы каждого из ключевых кандидатов стать новым президентом, украинцы высказались следующим образом: 20,8% опрошенных считают, что следующим президентом будет Порошенко, в победу Зеленского верят 19,5%, а Тимошенко — 18,6%. В первенство Бойко и Гриценко верят по 3% избирателей.

Выборы президента в Украине "Рейтинг"

Что касается моделирования второго тура, то оно дало такие результаты: Тимошенко держит первенство в паре с Порошенко (28% против 19%). В то же время, Зеленский в паре с Порошенко — 39% против 19%,Тимошенко — 35% против 22% и с Гриценко — 34% против 26%.

Выборы президента в Украине "Рейтинг"

Выборы президента в Украине "Рейтинг"

Выборы президента в Украине "Рейтинг"

Выборы президента в Украине "Рейтинг"

Выборы президента в Украине "Рейтинг"

Опрос проводился среди населения Украины от 18 лет и старше методом формализованного интервью (face-to-face). Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности не превышает 2%.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Верховная Рада Украины в ноябре своим постановлением назначила президентские выборы на 31 марта 2019 года. Постановление ЦИК об их проведении было объявлено 26 ноября.

Голосование во время первого тура выборов пройдет с 8:00 до 20:00. Второй тур, в случае необходимости, состоится 21 апреля. ЦИК должен будет объявить результаты до 1 мая.

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