Зеленский на "смотринах" в Европе: чего ждать

Президент Украины Владимир Зеленский прилетел с первым рабочим визитом в Брюссель. Глава государства встретится с руководителями институций ЕС и НАТО, а также обсудит дальнейшие планы взаимной интеграции.
Чем закончится первый иностранный вояж Зеленского и будет ли от этого практический эффект — разбирался OBOZREVATEL.
Главное:
4-5 июня Владимир Зеленский будет в Брюсселе. Там он встретится с руководством ЕС и НАТО, а также президентом Польши;
Эксперты называют встречи “смотринами”. Ничего сенсационного или особо важного принято не будет;
Зеленскому важно показать приверженность к европейскому курсу. Ведь его неоднократно называли “пророссийским” политиком.
Что известно о поездке Зеленского
Новоизбранный президент будет находиться в столице Бельгии, Брюсселе, 4-5 июня. Это его первый визит в качестве лидера страны. Апрельская встреча с президентом Франции Эммануэлем Макроном носила ознакомительный характер, а Владимир Зеленский был лишь в статусе кандидата в президенты.
На этот раз уровень куда выше. Детали поездки президента раскрыла его новый пресс-секретарь Юлия Мендель.
"Конечно, это зарубежный визит в Брюссель для того, чтобы еще раз задекларировать неизменную позицию — курс Украины на европейскую и евроатлантической интеграции", — пояснила она во время пресс-конференции для журналистов.
Владимир Зеленский
По ее словам, президент в ходе встреч подтвердит коллегам сразу несколько важных тезисов:
Украина движется в Европу;
Страна готова к бескомпромиссной борьбе с коррупцией.
Как сказано на сайте главы государства, он проведет встречи с президентом Европейского Совета Дональдом Туском, президентом Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером, генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, а также другими высокопоставленными чиновниками европейских и евроатлантических структур.
"Президент Украины проинформирует партнеров в ЕС и НАТО о ситуации с безопасностью на востоке Украины, обсудит пути активизации международных усилий для завершения войны на Донбассе, обменяется мнениями с лидерами институтов ЕС и НАТО относительно дальнейших ключевых реформ в Украине", — говорится в официальном сообщении.
Также известно, что 4 июня Владимир Зеленский встретится с президентом Польши Анджеем Дудой.
Украина продолжает движение в ЕС?
Первый визит новоизбранного президента является знаковым событием. В международных отношениях обычно именно от первого визита и зависит будущий курс страны. Поэтому небольшой дипломатический вояж Зеленского в Брюссель является знаком как для партнеров, так и для украинцев — президент продолжит евроинтеграцию.
По словам бывшего замглавы АП времен Петра Порошенко Константина Елисеева, визит станет своеобразными "смотринами", и Зеленскому необходимо его активно использовать, чтобы установить доверительные личные отношения.
Лидеров ЕС также интересуют шаги президента по выполнению Минских договоренностей — будет ли Киев двигаться дальше, вопрос транзита российского газа в Европу по территории Украины и подписание нового соглашения. Кроме того, их будут интересовать идеи Зеленского о необходимости пенсионного обеспечения в Луганской и Донецкой областях.
Как считает доцент кафедры международных отношений КНУ им. Шевченко Светлана Андрущенко, выбор первого визита в Брюссель понятен — демонстрация приверженности европейской интеграции. А вот по времени он не совсем удачный, поскольку совпадает с периодом смены руководящего состава в Европейской Комиссии.
“Поэтому выглядит как знакомство, но, учитывая, что непосредственно перед встречей в Совете нацбезопасности и обороны интенсивно обсуждали вопросы энергетической безопасности, этот блок на повестке переговоров может всплыть. В контексте “Северного Потока 2”, интеграции энергосистем”, — пояснила OBOZREVATEL Андрущенко.
Действительно, уже в ближайшие месяца руководство ЕС ждет изменений. В целом идеология и принципы Союза останутся неизменными, но ряд персоналий все же потеряют свои позиции.
В этом контексте для Украины важна поддержка и НАТО. К слову, делегацию, вероятно, будет сопровождать замглавы АП Вадим Пристайко, ранее работавший в миссии Украины при НАТО.
Смотрите видео по теме:
“Йенс Столтенберг остается на должности руководителя Североатлантического Альянса на ближайшие годы, поэтому хорошие отношения с ним и нынешним руководством очень важны. Я думаю, что как и в случае со встречами с главами институций ЕС, чего-то кардинального ожидать не стоит. Диалог скорее будет ознакомительным, стороны ожидают друг от друга как минимум продолжения нынешнего курса”, — подчеркнула в комментарии OBOZREVATEL международник Юлия Осмоловская.
Отдельное внимание стоит уделить и встрече с президентом Польши. Там могут обсуждаться вопросы агрессии России, а также двусторонней работы.
“Это может быть более результативный момент визита в Брюссель, мне сложно говорить о повестке дня переговоров, но очень бы хотелось, чтоб это был первый шаг к совместному противодействию российской агрессии, поиску минимизации напряжения в двустороннем сотрудничестве через механизмы европейской интеграции и взаимодействия.
Польша всегда была заинтересована в лоббировании евроинтеграционного курса Украины, усиления своей роли в урегулировании конфликта Украины и России, что несомненно должно вести к поиску компромиссов в вопросах истории”, — считает Андрущенко.
Уже известно, что президент Польши предложит решить исторические споры между двумя странами. Речь идет об отмене моратория на эксгумацию поляков
Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!
Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на OBOZREVATEL.