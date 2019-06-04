Зеленский на "смотринах" в Европе: чего ждать

Президент Украины Владимир Зеленский прилетел с первым рабочим визитом в Брюссель. Глава государства встретится с руководителями институций ЕС и НАТО, а также обсудит дальнейшие планы взаимной интеграции.

Чем закончится первый иностранный вояж Зеленского и будет ли от этого практический эффект — разбирался OBOZREVATEL.

Главное:

4-5 июня Владимир Зеленский будет в Брюсселе. Там он встретится с руководством ЕС и НАТО, а также президентом Польши;

Эксперты называют встречи “смотринами”. Ничего сенсационного или особо важного принято не будет;

Зеленскому важно показать приверженность к европейскому курсу. Ведь его неоднократно называли “пророссийским” политиком.

Что известно о поездке Зеленского

Новоизбранный президент будет находиться в столице Бельгии, Брюсселе, 4-5 июня. Это его первый визит в качестве лидера страны. Апрельская встреча с президентом Франции Эммануэлем Макроном носила ознакомительный характер, а Владимир Зеленский был лишь в статусе кандидата в президенты.

На этот раз уровень куда выше. Детали поездки президента раскрыла его новый пресс-секретарь Юлия Мендель.

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"Конечно, это зарубежный визит в Брюссель для того, чтобы еще раз задекларировать неизменную позицию — курс Украины на европейскую и евроатлантической интеграции", — пояснила она во время пресс-конференции для журналистов.

Владимир Зеленский

По ее словам, президент в ходе встреч подтвердит коллегам сразу несколько важных тезисов:

Украина движется в Европу;

Страна готова к бескомпромиссной борьбе с коррупцией.

Как сказано на сайте главы государства, он проведет встречи с президентом Европейского Совета Дональдом Туском, президентом Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером, генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, а также другими высокопоставленными чиновниками европейских и евроатлантических структур.

"Президент Украины проинформирует партнеров в ЕС и НАТО о ситуации с безопасностью на востоке Украины, обсудит пути активизации международных усилий для завершения войны на Донбассе, обменяется мнениями с лидерами институтов ЕС и НАТО относительно дальнейших ключевых реформ в Украине", — говорится в официальном сообщении.

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Также известно, что 4 июня Владимир Зеленский встретится с президентом Польши Анджеем Дудой.

Украина продолжает движение в ЕС?

Первый визит новоизбранного президента является знаковым событием. В международных отношениях обычно именно от первого визита и зависит будущий курс страны. Поэтому небольшой дипломатический вояж Зеленского в Брюссель является знаком как для партнеров, так и для украинцев — президент продолжит евроинтеграцию.

По словам бывшего замглавы АП времен Петра Порошенко Константина Елисеева, визит станет своеобразными "смотринами", и Зеленскому необходимо его активно использовать, чтобы установить доверительные личные отношения.

Лидеров ЕС также интересуют шаги президента по выполнению Минских договоренностей — будет ли Киев двигаться дальше, вопрос транзита российского газа в Европу по территории Украины и подписание нового соглашения. Кроме того, их будут интересовать идеи Зеленского о необходимости пенсионного обеспечения в Луганской и Донецкой областях.

Как считает доцент кафедры международных отношений КНУ им. Шевченко Светлана Андрущенко, выбор первого визита в Брюссель понятен — демонстрация приверженности европейской интеграции. А вот по времени он не совсем удачный, поскольку совпадает с периодом смены руководящего состава в Европейской Комиссии.

“Поэтому выглядит как знакомство, но, учитывая, что непосредственно перед встречей в Совете нацбезопасности и обороны интенсивно обсуждали вопросы энергетической безопасности, этот блок на повестке переговоров может всплыть. В контексте “Северного Потока 2”, интеграции энергосистем”, — пояснила OBOZREVATEL Андрущенко.

Действительно, уже в ближайшие месяца руководство ЕС ждет изменений. В целом идеология и принципы Союза останутся неизменными, но ряд персоналий все же потеряют свои позиции.

В этом контексте для Украины важна поддержка и НАТО. К слову, делегацию, вероятно, будет сопровождать замглавы АП Вадим Пристайко, ранее работавший в миссии Украины при НАТО.

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“Йенс Столтенберг остается на должности руководителя Североатлантического Альянса на ближайшие годы, поэтому хорошие отношения с ним и нынешним руководством очень важны. Я думаю, что как и в случае со встречами с главами институций ЕС, чего-то кардинального ожидать не стоит. Диалог скорее будет ознакомительным, стороны ожидают друг от друга как минимум продолжения нынешнего курса”, — подчеркнула в комментарии OBOZREVATEL международник Юлия Осмоловская.

Отдельное внимание стоит уделить и встрече с президентом Польши. Там могут обсуждаться вопросы агрессии России, а также двусторонней работы.

“Это может быть более результативный момент визита в Брюссель, мне сложно говорить о повестке дня переговоров, но очень бы хотелось, чтоб это был первый шаг к совместному противодействию российской агрессии, поиску минимизации напряжения в двустороннем сотрудничестве через механизмы европейской интеграции и взаимодействия.

Польша всегда была заинтересована в лоббировании евроинтеграционного курса Украины, усиления своей роли в урегулировании конфликта Украины и России, что несомненно должно вести к поиску компромиссов в вопросах истории”, — считает Андрущенко.

Уже известно, что президент Польши предложит решить исторические споры между двумя странами. Речь идет об отмене моратория на эксгумацию поляков

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