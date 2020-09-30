Зеленский уволил Фокина из ТКГ после скандалов: все подробности

Витольда Фокина отстранили от должности первого заместителя главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.

Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский 30 сентября. Он был опубликован на сайте главы государства.

В частности, документом политик выведен из состава делегации и освобожден от исполнения обязанностей первого заместителя ее главы.

"Ha частичное изменение статьи 2 Указа Президента Украины от 5 мая 2020 №167 "О делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе"... вывести из состава делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе В. Фокина, освободив его от исполнения обязанностей первого заместителя главы делегации", – говорится в указе, который вступает в силу со дня его опубликования.

Отметим, что перед этим об отстранении Фокина намекнули в СМИ, а также экс-советкик секретаря СНБО Сергей Сивохо в Facebook.

Как Фокин попал в ТКГ

Напомним, что войти в состав украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу премьер-министру Украины в 1990-1992 годах Витольду Фокину предложил глава Офиса президента Андрей Ермак и тот согласился.

Фокину поручили отвечать за взаимодействие с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей, которых страна привлекла к работе в контактной группе. Глава делегации Леонид Кравчук даже заверил, что тот поможет наладить взаимодействие как с жителями Донбасса, которые оказались на неподконтрольной Украине территории, так и с теми, кто уехал оттуда в другие регионы Украины.

Сначала это назначение не вызывало какого-то особого интереса среди украинцев, поскольку одобрительно о нем отозвались политики и даже президент Владимир Зеленский. Но характерно, что с первых дней после получения соответствующей должности Витольд Фокин начал раздавать интервью журналистам, и именно его видение решения ситуации на Донбассе вызвало резонанс в стране.

Чем отличился Фокин в ТКГ

1. "Особый статус всему Донбассу, а не только ОРДЛО"

Прежде всего, новоназначенный первый заместитель главы украинской делегации в ТКГ Витольд Фокин заявил, что особый статус необходимо предоставить всей территории Донбасса, а не только оккупированным районам. По его словам, "и с той стороны, и с другой было совершено много преступлений, которые в конечном итоге должны быть расследованы".

"Но сегодня, чтобы прекратить войну и уберечь жизни бойцов и командиров, моя позиция – нужно объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше – всего Донбасса", – сказал он.

2. "Амнистия как компромисс для России по Донбассу"

Кроме того, политик предложил пойти на компромисс с Россией ради выполнения Минских договоренностей. По его убеждению, в разговоре с российской стороной и представителями "Л/ДНР" нужно добиться взаимных уступок.

"Если мы согласимся с их требованием всеобщей амнистии, они, думаю, пойдут нам навстречу и откажутся от требования менять Конституцию для спецстатуса", – отметил Фокин.

3. "Готовность к переговорам с главарями "Л/ДНР"

Также Фокин заявил, что готов вести переговоры с главарями "Л/ДНР", если будет соответствующее поручение президента или Верховной Рады. Он отметил, что хочет посетить неподконтрольные власти Украины территории Донецкой и Луганской областей.

"Хочу своими глазами увидеть людей, узнать, чем они дышат, какой они видят вариант бесконфликтно разойтись в этой ситуации. Кравчук сказал, что большинство жителей Донбасса не хотят вернуться в Украину. Я не знаю, на какие данные он опирается – еще не обсуждал этого с ним. Но часто наши с ним слова перекручивают журналисты или в соцсетях", – пояснил Фокин.

Что стало причиной отстранения Фокина

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Офисе президента "неприятно поражены" личными оценками и комментариями Витольда Фокина. Ведь за чуть больше двух месяцев пребывания в должности замглавы украинской делегации в ТКГ политик отличился многими скандальными заявлениями, которые вызвали резонанс в Украине.

Недавно же украинское общество глубоко возмутили его слова о том, что он якобы не видит никаких доказательств войны России против Украины на Донбассе. После этого в Facebook поднялась целая волна критики против политика, и люди отметили, что Фокин должен нести ответственность за свою позицию.

В результате Зеленский и подписал указ об отстранении Фокина с должности в ТКГ.

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