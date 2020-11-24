Зеленский рассказал о новых победах после COVID-19. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский, который переболел COVID-19, рассказал новых о победах, которые получила наша страна.

В своем видеообращении на Facebook гарант сообщил о ряде разработанных программ, направленных на поддержку граждан и бизнеса во время карантина.

"Рад вернуться к работе в обычном режиме. Рад увидеть жену и детей не из экрана телефона, а наконец обнять их и расцеловать. Рад присоединиться к команде с 287 тысяч сограждан, которые победили COVID-19. Рад со всеми украинцами продолжать строить новое государство. Пока новостийщики молчат о хорошем, потому что упадут рейтинги, и продают вам ужас, предательство и ненависть, я расскажу о важных достижения и победы, которых мы достигли вместе" – подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что в Верховную Раду подадут законопроекты относительно мер по экономической поддержки граждан и бизнеса в связи с карантинными ограничениями. В частности, законодательные инициативы будут предусматривать, что физические лица – предприниматели и наемные работники, чья сфера деятельности попадает под закрытие из-за карантина, получат материальную помощь в размере 8 тысяч грн.

В ОП отметили, что согласно расчетам, более миллиона украинцев смогут получить помощь по этой программе, а ее общий объем составит около 10 млрд грн. Кроме того, субъекты хозяйствования получат одноразовую материальную помощь для сохранения рабочих мест.

"Это будет сумма, пропорциональная времени так называемого простой в размере до 8 тысяч гривен на одного работника", – пояснил Зеленский.

Президент добавил, что предприятия, которые не работали из-за карантина, получат компенсацию затрат на уплату единого социального взноса за наемных работников – почти 1,5 млрд грн для около 120 тысяч юридических лиц.

Также бизнесу дадут налоговые каникулы: пры усилении ограничительных мер 200 тисяч физических лиц – предпринимателей 1-й группы будут освобождены от уплаты всех налогов и сборов, включая ЕСВ.

Зеленский отметил, что в Украине возобновляют действие программ поддержки бизнеса, которые успешно работали во время карантина весной этого года.

"Это материальная помощь ФОПам, имеющих детей до 10 лет. Это компенсации по частичной безработице", – сказал он.

"Важно, что программа" 5-7-9 "(" Доступные кредиты 5-7-9% " – Ред.) Продолжится и расширит свои возможности в этом и следующем году", – акцентировал гарант.

Зеленский резюмировал, что надеется на поддержку Верховной Радой всех "вышеупомянутых важных шагов".

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