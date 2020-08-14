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Зеленский распорядился помочь Ливану из-за смертельного взрыва

Алексей Титофф
Алексей Титофф
Политика
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Зеленский распорядился помочь Ливану из-за смертельного взрыва

Президент Владимир Зеленский распорядился помочь Ливану.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гуманитарной помощи Ливану из-за смертельного взрыва в порту Бейрута.

Документ № 319/2020 предусматривает, что Украина направит Ливана груз, который поможет в преодолении последствий чрезвычайной ситуации из-за взрыва в столице.

Согласно указу, Кабинет Министров должен безотлагательно обеспечить предоставление такой гуманитарной помощи.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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УкраинаВзрывы в БейрутеВладимир Зеленский
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