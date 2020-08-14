Зеленский распорядился помочь Ливану из-за смертельного взрыва

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гуманитарной помощи Ливану из-за смертельного взрыва в порту Бейрута.

Документ № 319/2020 предусматривает, что Украина направит Ливана груз, который поможет в преодолении последствий чрезвычайной ситуации из-за взрыва в столице.

Согласно указу, Кабинет Министров должен безотлагательно обеспечить предоставление такой гуманитарной помощи.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Вечером 4 августа в столице Ливана Бейруте в районе порта произошел масштабный взрыв. Количество погибших увеличилось до 178 человек.

Президент США Дональд Трамп заявил, что взрыв в Бейруте – это результат атаки, а не несчастный случай.

Украинка стала очевидцем взрыва в Бейруте и рассказала о ЧП.

Мощные взрывы в Бейруте попали на свадебное видео. На нем видно, как невеста позирует, затем раздается взрыв, и оператор идет снимать последствия события.

Также в сети опубликовали свежие видео из ливанского города Бейрут, где произошел мощный взрыв.

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