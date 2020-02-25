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25 февраля • обновлено в 20:55
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Зеленский провел важные кадровые изменения из-за коронавируса

17т
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Президент Украины Владимир Зеленский из-за обострения ситуации со вспышкой коронавируса в мире назначил Алексея Соловьева заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны.

Соответствующий указ появился на сайте главы государства во вторник, 25 февраля.

По данным "Зеркала недели", также будет назначен главный санитарный врач Украины. Этот статус, вероятно, получит Виктор Ляшко, который до этого был заместителем министра здравоохранения Украины.

Алексей Соловьев получит должность в СНБО

Алексей Соловьев получит должность в СНБО

apteka.ua

Виктор Ляшко может стать главным санитарным врачом Украины

Виктор Ляшко может стать главным санитарным врачом Украины

По информации издания, кандидатуру Соловьева на эту должность еще осенью 2019 года подавал на рассмотрение президента секретарь СНБО Алексей Данилов, но тогдашний глава Офиса президента Андрей Богдан выступил против.

Ввиду отставки Богдана и обострившейся ситуации с коронавирусом, которая требует присутствия во власти компетентных специалистов, якобы и было принято решение о назначении Соловьева в СНБО.

Соловьев – доктор медицинских наук и доктор фармакологических наук. Он является экспертом Всемирной организации здравоохранения.

Соловьев был главой Государственной службы лекарственных средств и изделий медицинского назначения и главным государственным инспектором Украины по контролю качества лекарственных средств. Также был главой Государственной службы Украины по лекарственным препаратам и контролю за наркотиками, и председателем Государственной службы Украины по лекарственным средствам (Гослекслужбы Украины).

Зеленский провел важные кадровые изменения из-за коронавируса

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Коронавирус
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
ТО ли будет при дизентерии!
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Ukraine The
Ukraine The
И как это назначение поможет от короновируса? Я понимаю, если бы он реанимировал эпидемиологическую службу и т.д.
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