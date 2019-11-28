Зеленский провел срочный разговор с Меркель: о чем говорили

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента в Telegram. Как отметили в ОП, лидеры стран обсудили подготовку к "нормандскому формату". Разговор состоялся 28 ноября.

"Во время разговора были обсуждены вопросы подготовки встречи в "нормандском формате" 9 декабря этого года", - сказано в сообщении.

Владимир Зеленский и Ангела Меркель

Как сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник, этот телефонный разговор стал уже седьмым между лидерами Украины и Германии за последние месяцы. По его словам, в Украине высоко ценят поддержку Германии.

Відбулася телефонна розмова Президента Володимира Зеленського @ZelenskyyUa та Канцлера Німеччини Ангели Меркель. Це вже 7-ма за ліком бесіда двох лідерів за останні місяці. В Україні дуже високо цінують підтримку наших німецьких друзів! pic.twitter.com/mf0Gb0t8oT — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 28 ноября 2019 г.

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