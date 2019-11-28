Зеленский провел срочный разговор с Меркель: о чем говорили

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.
Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента в Telegram. Как отметили в ОП, лидеры стран обсудили подготовку к "нормандскому формату". Разговор состоялся 28 ноября.
"Во время разговора были обсуждены вопросы подготовки встречи в "нормандском формате" 9 декабря этого года", - сказано в сообщении.
Владимир Зеленский и Ангела Меркель
Как сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник, этот телефонный разговор стал уже седьмым между лидерами Украины и Германии за последние месяцы. По его словам, в Украине высоко ценят поддержку Германии.
Відбулася телефонна розмова Президента Володимира Зеленського @ZelenskyyUa та Канцлера Німеччини Ангели Меркель. Це вже 7-ма за ліком бесіда двох лідерів за останні місяці. В Україні дуже високо цінують підтримку наших німецьких друзів! pic.twitter.com/mf0Gb0t8oT— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 28 ноября 2019 г.
Как сообщал OBOZREVATEL:
изначально СМИ сообщили, что Зеленский и Путин могут встретиться в рамках саммита стран "нормандской четверки" 24 или 26 ноября.
В Кремле опровергли обе даты, заверив, что встреча должна состояться до конца года.
Посол Франции в Украине Этьен де Понсен заявил, что встреча в "нормандском формате" состоится в конце ноября.
15 ноября пресс-служба Офиса президента Украины сообщила, что саммит в "нормандском формате", в рамках которого должны встретиться президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский, состоится 9 декабря в Париже.
В Кремле подтвердили, что саммит в "нормандском формате" состоится 9 декабря в Париже. В рамках подготовки к нему у президента России Владимира Путина на 18 ноября намечен телефонный разговор, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на саммите "нормандской четверки" в Париже 9 декабря Россия намерена призвать Киев начать прямой диалог с Донбассом.
Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!