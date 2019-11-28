Главная Новости
29 ноября • обновлено в 11:05
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Зеленский провел срочный разговор с Меркель: о чем говорили

9.8т
Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента в Telegram. Как отметили в ОП, лидеры стран обсудили подготовку к "нормандскому формату". Разговор состоялся 28 ноября.

"Во время разговора были обсуждены вопросы подготовки встречи в "нормандском формате" 9 декабря этого года", - сказано в сообщении.

Владимир Зеленский и Ангела Меркель

Владимир Зеленский и Ангела Меркель

Как сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник, этот телефонный разговор стал уже седьмым между лидерами Украины и Германии за последние месяцы. По его словам, в Украине высоко ценят поддержку Германии.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • изначально СМИ сообщили, что Зеленский и Путин могут встретиться в рамках саммита стран "нормандской четверки" 24 или 26 ноября.

  • В Кремле опровергли обе даты, заверив, что встреча должна состояться до конца года.

  • Посол Франции в Украине Этьен де Понсен заявил, что встреча в "нормандском формате" состоится в конце ноября.

  • 15 ноября пресс-служба Офиса президента Украины сообщила, что саммит в "нормандском формате", в рамках которого должны встретиться президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский, состоится 9 декабря в Париже.

  • В Кремле подтвердили, что саммит в "нормандском формате" состоится 9 декабря в Париже. В рамках подготовки к нему у президента России Владимира Путина на 18 ноября намечен телефонный разговор, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

  • Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на саммите "нормандской четверки" в Париже 9 декабря Россия намерена призвать Киев начать прямой диалог с Донбассом.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Автор
Глеб Иванов
Персоны
Владимир Зеленский Ангела Меркель
Тег
нормандский формат
Поделиться в Facebook
12
Комментарии
23
40
Смешно
10
Интересно
3
Печально
6
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Великий Кормчий
Великий Кормчий
ВСЕ стороны видят, что ЗЕ нормальный ЧЕЛОВЕК, в отличии от жыда-попрошайки Пети Кровавого. С 2017 года лидеры стран ЕС от Пети скрываться стали за неотложными государственными делами)))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Mega Death
Mega Death
Кто кому звонил?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
2 из 6 ответов | показать все
Иванов Владимир
Иванов Владимир
Alex Mak, Обоз би?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Alex Mak
Alex Mak
Ш. Олег, знаєте,кожний правий в очах своїх. ЯК сказав один філософ, що сприйняття правди залежить від політичного вподобання.Я не читав ваших аналітичних постів, тому що їх не було, про корінь проблем,які виникли на Донбасі, я не читав, чому перші загиблі там,будь то проукаїнський активіст,16 літній хлопець, чи депутат.Чому в Криму захватили спочатку Верховну Раду Криму, а потім референдум провели.Де вони де ваша аналітика, де ваші роздуми.Чи краще поставити пломбу на хворий зуб , чи вирвати?Правільно- тому що тут у вас виходить на перше місце ваше політичне вподобання.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Куралесов Вася
Куралесов Вася
яжнелох давал 24 часа?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги