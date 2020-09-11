Зеленский провел переговоры с президентом Польши

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Польши Анджеем Дудой.

Как сообщается на официальном сайте президента Украины, Зеленский ознакомил собеседника с актуальной ситуацией по безопасности на Донбассе и усилиями, которые предпринимает Украина для обеспечения устойчивого мира. Он выразил благодарность официальной Варшаве и лично Дуде за твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности нашего государства.

"Вы должны знать, что там, на Донбассе, живут люди, которые очень хотят мира и которые ценят усилия по его достижению. Сегодня проходит встреча советников лидеров стран "нормандской четверки" в Берлине. Надеюсь, что встреча лидеров стран "нормандской четверки" состоится вскоре", – отметил украинский президент.

Также стороны обсудили шаги, направленные на противодействие распространению коронавируса и минимизации влияния пандемии на граждан Украины и Польши. В этом контексте Зеленский поблагодарил Дуду за предоставленную практическую помощь польской стороны.

"Еще раз подтверждаю готовность Украины присоединиться к реализации предложенного вами плана международного сотрудничества после завершения пандемии коронавируса. Желаю скорейшего выздоровления всем полякам, которые проходят через испытания коронавирусной болезнью", – сказал он.

Кроме того, президент Украины поднял вопрос исторической памяти, а именно – внесения в реестр воинских захоронений и восстановления легальной украинской могилы на горе Монастырь возле с. Верхраты. Президент Польши выразил надежду, что уже к следующей встрече глав государств этот вопрос будет снят с повестки дня.

Также Зеленский и Дуда обменялись мнениями по развитию ситуации в Беларуси. Глава Украинского государства отметил общность подходов Украины и Европейского Союза в оценках внутриполитического кризиса в соседней стране.

Собеседники согласились с важностью поддержки традиционно высокой динамики двустороннего политического диалога. Дуда принял приглашение Зеленского посетить Украину с визитом в октябре этого года.

Как сообщал OBOZREVATEL, 31 августа 2019 года Зеленский встретился с Дудой во время своего визита в Польшу.

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