Зеленский призвал не пускать Россию в G7 до возвращения Донбасса и Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский призвал международное сообщество не пускать Россию в G7, пока не будут возвращены оккупированные территории Донбасса и Крым.

В интервью канадскому изданию The Globe and Mail он напомнил слова премьера Канады Джастина Трюдо, что у России нет шансов для возврата в "Большую семерку" до полного восстановления территориальной целостности Украины.

"И мы благодарны за эту поддержку", – отметил Зеленский.

При этом он подчеркнул, что не будет никакого решения, если мир не окажет давления на Россию в этом вопросе.

Напомним, Россия была членом G7 с 1997-го до 2014 год, когда организация называлась "большой восьмеркой" (G8). Из-за аннексии Крыма ее исключили из этой группы стран, и больше она не участвовала во встречах такого формата.

Как писал OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп заявил, что присутствия России в G7 "требует здравый смысл". Американский глава решил отложить проведение саммита "Большой семерки" до осени 2020 года и выразил желание пригласить на него РФ.

Великобритания предупредила, что наложит вето на такое решение. Против возвращения РФ выступили Канада и Франция.