Зеленский прибыл на 22-й саммит Украина-ЕС: все детали встречи

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Брюсселе на 22-й саммит Украина-ЕС, который стал первым реальным двусторонним саммитом Евросоюза с третьей страной, проведенным физически с момента начала пандемии COVID-19.

OBOZREVATEL в ожидании официального начала мероприятия собрал самое важное о повестке дня встречи.

На саммите не присутствует, как планировалось ранее, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен из-за самоизоляции после контакта с носителем коронавируса.

От ЕС в саммите принимает участие президент Европейского Совета Шарль Мишель, а президента Еврокомиссии представил высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности, вице-президент ЕК Жозеп Боррель. Украинскую делегацию возглавил президент Владимир Зеленский.

Саммиту будет предшествовать двусторонняя встреча Мишеля с Зеленским, которая начнется по прибытию главы украинского государства в 16:00 по Брюсселю (17:00 по Киеву).

О чем планируют говорить

В ходе встречи участники саммита обсудят двусторонние отношения, в том числе социально-экономические последствия пандемии COVID-19 и поддержку Украины со стороны ЕС. Кроме того, они уделят внимание последующим шагам по реализации Соглашения об ассоциации, включая углубленную и всеобъемлющую зону свободной торговли, а также состоянию реформ в Украине.

Также стороны обсудят конфликт на востоке Украины. Накануне встречи Зеленский подчеркнул, что Европейский Союз помогает Украине отстаивать суверенитет и территориальную целостность, вводя санкции против России за оккупацию Крыма и Донбасса. В связи с этим Украина надеется на поддержку Евросоюзом санкционного режима в отношении России, что станет важным вопросом обсуждения на саммите.

Также президент Украины отметил, что для Киева очень важна экономическая поддержка ЕС, после того как много лет экономика страны была направлена на импорт и экспорт товаров из/в Россию.

Что планируют подписать

На полях саммита состоится подписание ряда финансовых соглашений между Украиной и ЕС в рамках Европейского инструмента соседства, в частности относительно поддержки востока Украины, гражданского общества и смягчения последствий климатических изменений.

Также планируется подписание соглашений с Европейским инвестиционным банком, предусматривающих привлечение финансирования на совершенствование энергоэффективности общественных зданий и модернизацию и цифровизацию "Укрпочты".

Как сообщал OBOZREVATEL, на саммите Украина-ЕС президент Украины Владимир Зеленский отчитается о реформах и представит инициативу о создании Крымской платформы.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Европейский Союз помогает Украине отстаивать суверенитет и территориальную целостность, вводя санкции против России за оккупацию Крыма и Донбасса.