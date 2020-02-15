Зеленский пояснил, почему пошел на прямой диалог с Путиным. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что диалог с российским лидером Владимиром Путиным принес результаты.

Во время беседы с модератором на Мюнхенской конференции по безопасности он подчеркнул, что благодаря этому удалось разблокировать Нормандский формат, освободить политзаключенных, вернуть пленных моряков и захваченные Россией корабли (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца новости).

Зеленский пояснил, почему пошел на прямой диалог с Путиным In Time Ukraine

"Мы начали диалог с президентом Российской Федерации по телефону, хотя многие были против, как внутри страны, так и вне ее. Некоторые украинцы называли это “зрадой” украинских интересов, но для меня украинские интересы – это простые люди", – сказал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что результаты были видно уже после первого разговора. "Мы обменяли моряков, потом вернули политзаключенных, корабли", - сказал он.

Зеленский пояснил, почему пошел на прямой диалог с Путиным In Time Ukraine

Зеленский добавил, что это было только началом его диалога с Путиным, благодаря которому удалось разблокировать Нормандский формат.

"Мы встретились в Нормандии. Было прохладно… не только на улице. В итоге мы вернули 75 украинцев после встречи в Нормандском формате", – отметил Зеленский, добавив, что хоть результат и хороший, но этого мало.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина ведет подготовку к массовому обмену удерживаемыми лицами.

Напомним, что 29 декабря 2019 года состоялся обмен пленными между Украиной и самопровозглашенными "ЛНР" и "ДНР". В Украину вернулись 76 человек, а "Л/ДНР" выдали 124 человека.

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