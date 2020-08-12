Зеленский подписал закон об оборонных закупках: что изменится в армии

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 808-ІХ "Об оборонных закупках", принятый Верховной Радой 17 июля 2020 года и вводящий стандарты НАТО в сфере обеспечения армии.

Об этом сообщила пресс-служба президента. Отмечается, что документ определяет общие правовые основания планирования, порядок формирования объемов и особенности совершения закупок товаров, работ и услуг оборонного назначения

Законом также определяется порядок осуществления государственного и демократического гражданского контроля в сфере оборонных закупок.

Целью закона является определение правовых основ для обеспечения материально-технических и научных потребностей сектора безопасности и обороны государства путем эффективного и прозрачного осуществления оборонных закупок с соблюдением мер защиты национальных интересов.

Документ направлен на создание конкурентной среды, предотвращения коррупции в сфере оборонных закупок, развитие добросовестной конкуренции, а также обеспечение эффективного и прозрачного планирования, реализации и контроля за осуществлением оборонных закупок.

Кроме того, закон предусматривает гармонизацию законодательства Украины в сфере оборонных закупок с положениями Директивы 2009/81/ЕС в соответствии с Соглашением об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с другой стороны.

Как сообщал OBOZREVATEL, В НАТО назвали Украине главные условия для членства в Альянсе. В частности, Необходимо сосредоточиться на внутренних комплексных реформах в секторе безопасности и обороны.