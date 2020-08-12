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Зеленский подписал закон об оборонных закупках: что изменится в армии

Борис Бондарь
Борис Бондарь
Политика
1,4 т.
Зеленский подписал закон об оборонных закупках по стандартам НАТО

Зеленский подписал закон об оборонных закупках по стандартам НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 808-ІХ "Об оборонных закупках", принятый Верховной Радой 17 июля 2020 года и вводящий стандарты НАТО в сфере обеспечения армии.

Об этом сообщила пресс-служба президента. Отмечается, что документ определяет общие правовые основания планирования, порядок формирования объемов и особенности совершения закупок товаров, работ и услуг оборонного назначения

Законом также определяется порядок осуществления государственного и демократического гражданского контроля в сфере оборонных закупок.

Целью закона является определение правовых основ для обеспечения материально-технических и научных потребностей сектора безопасности и обороны государства путем эффективного и прозрачного осуществления оборонных закупок с соблюдением мер защиты национальных интересов.

Документ направлен на создание конкурентной среды, предотвращения коррупции в сфере оборонных закупок, развитие добросовестной конкуренции, а также обеспечение эффективного и прозрачного планирования, реализации и контроля за осуществлением оборонных закупок.

Кроме того, закон предусматривает гармонизацию законодательства Украины в сфере оборонных закупок с положениями Директивы 2009/81/ЕС в соответствии с Соглашением об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с другой стороны.

Как сообщал OBOZREVATEL, В НАТО назвали Украине главные условия для членства в Альянсе. В частности, Необходимо сосредоточиться на внутренних комплексных реформах в секторе безопасности и обороны.

УкраинаВооруженные силы УкраиныНАТОВладимир Зеленский
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