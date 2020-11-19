Зеленский подписал закон о штрафах за неношение масок

Президент Украина Владимир Зеленский подписал закон, которым предусматривается штрафовать граждан за неношение или неправильно одетую защитную маску в общественных местах.

Речь идет о ЗУ "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19)" №1000-IX, который Верховная Рада приняла еще 6 ноября. Об этом сообщает сайт главы государства.

Отмечается, что документ дополняет статью 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях частью второй. Она предусматривает наложение штрафа от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть сумма наказания составит от 170 до 255 гривен.

Так, админпротоколы будут составлять за пребывание без надетых средств индивидуальной защиты – респираторов или защитных масок, которые закрывают нос и рот (в том числе изготовленных самостоятельно) в:

общественных зданиях;

сооружениях;

общественном транспорте во время действия карантина.

Подчеркивается, что закон имеет целью предотвращение распространения коронавирусной болезни среди граждан Украины.

"Документ будет способствовать повышению социальной ответственности граждан и защиты их здоровья и жизни, а также уменьшению количества случаев заражения коронавирусом, что поможет предотвратить неконтролируемый рост числа больных COVID-19 и перегрузку медицинских учреждений", – говорится в пояснении.

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