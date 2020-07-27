Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании военно-гражданской администрации в городе Лисичанск Луганской области.

Соответствующий документ №293/2020 от 27 июля опубликован на официальном сайте главы государства. Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Согласно Закону "О военно-гражданских администрациях", командующему Объединенных сил и главе Луганской областной государственной администрации было поручено осуществить все предусмотренные меры, связанные с образованием военно-гражданской администрации.

Зеленский подписал указ о создании военно-гражданской администрации в Лисичанске

Военно-гражданская администрация – временный орган, действующий на территории Донецкой и Луганской областей. ВГА подчиняются Службе безопасности Украины и предназначены для обеспечения действия Конституции и законов Украины, обеспечения безопасности и нормализации жизнедеятельности населения, обеспечения правопорядка, участия в противодействии диверсионным проявлениям и террористическим актам, недопущения гуманитарной катастрофы.

Зеленский подписал указ о создании военно-гражданской администрации в Лисичанске

Как писал OBOZREVATEL, на Донбассе с 27 июля начался режим прекращения огня, однако он был нарушен еще ночью, спустя примерно полчаса после его вступления в силу.