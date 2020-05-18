Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что обязательно наступит день, когда Крым вернется в Украину.

Как сообщила пресс служба Офиса президента, такое заявление он сделал ко Дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.

"Крымские татары и украинцы вернутся в родные дома, соберутся за одним столом, чтобы вместе сказать: Bizim ve siziñ azatlığıñız içün! За вашу и нашу свободу!" – отметил Зеленский.

На здании Офиса президента разместили световую проекцию

Он напомнил, что то утро в 1944-м называют трагическим рассветом в жизни крымскотатарского народа.

"Людей сажали в вагоны и отправляли за тысячи километров от родной земли. Многие из крымских татар вернулись с войны с медалями за взятие Берлина. И увидели пустые дома", – подчеркнул президент.

По его словам, спустя более 40 лет люди получили возможность вернуться домой.

"Казалось, все беды позади. Но в 2014 году в результате аннексии Крыма много украинцев и крымских татар были вынуждены вновь покинуть свою землю. А те, кто остался, страдают от заключений, обысков и притеснений", – добавил Зеленский.

В ночь с 17 на 18 мая на здании Офиса президента была размещена световая проекция, символизирующая солидарность украинского и крымскотатарского народов.

Новость обновляется...

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся